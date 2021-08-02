Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2021
 
Новости

Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для начинки понадобятся творог, сулугуни и зелень
Для начинки понадобятся творог, сулугуни и зелень
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 30 июля в Instagram рассказал, как приготовить закуску из лаваша с сыром и зеленью.

Для приготовления понадобятся:

  • 150 г творога;
  • 150 г сулугуни; 
  • 10 г укропа;
  • 10 г петрушки; 
  • 4 шт. лаваша;
  • 4 г соли;
  • 3 г черного перца.

Чтобы приготовить начинку, необходимо смешать творог с натертым сулугуни, добавить рубленую зелень, соль и перец. Затем разрезать лист лаваша вдоль на равные части. 

"С [одного] края лаваша в форме треугольника выложить начинку и завернуть лаваш в треугольник.  Обжарить с двух сторон до румяного цвета", – описал процесс телеведущий.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф". Он возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Теги: Эктор Хименес-Браво, кулинария, рецепт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Елена ПОСКАННАЯ
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео
"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео
"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости
"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости
"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди
"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди
"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть
"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть
"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию
"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса
Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса
"Какие у вас ноги красивые! Нельзя налюбоваться". Жанна Бадоева снялась в коротком платье на высоких каблуках
"Какие у вас ноги красивые! Нельзя налюбоваться". Жанна Бадоева снялась в коротком платье на высоких каблуках
"Шикарная дама", "Какая красивая". Мать Каменских похвасталась своим отдыхом "с детками"
"Шикарная дама", "Какая красивая". Мать Каменских похвасталась своим отдыхом "с детками"
"Муж – симпатяга, на актера похож", "Маша – вылитая папа". Хакамада показала отдых с мужем и дочерью на Мертвом море
"Муж – симпатяга, на актера похож", "Маша – вылитая папа". Хакамада показала отдых с мужем и дочерью на Мертвом море
2 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
2 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
5 лучших рецептов маринованных помидоров
5 лучших рецептов маринованных помидоров
"Две легенды". Исполнитель роли Джеймса Бонда Броснан заселфился со звездой фильма "Молчание ягнят" Хопкинсом
"Две легенды". Исполнитель роли Джеймса Бонда Броснан заселфился со звездой фильма "Молчание ягнят" Хопкинсом
"Господи, как похожи. Папулина дочуля". Сын Ротару обнародовал селфи со своей 20-летней дочерью
"Господи, как похожи. Папулина дочуля". Сын Ротару обнародовал селфи со своей 20-летней дочерью
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS