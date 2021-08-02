Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта

Для приготовления понадобятся:

Чтобы приготовить начинку, необходимо смешать творог с натертым сулугуни, добавить рубленую зелень, соль и перец. Затем разрезать лист лаваша вдоль на равные части.

"С [одного] края лаваша в форме треугольника выложить начинку и завернуть лаваш в треугольник. Обжарить с двух сторон до румяного цвета", – описал процесс телеведущий.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф". Он возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.