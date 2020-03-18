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В маске из лаваша. В России повар рассказал о "лучшем лекарстве против коронавируса"

Российский повар Геворг Абгарян записал шутливое кулинарное видео, в котором приготовил "лекарство" от коронавируса, а вместо маски использовал лаваш.

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Россиянин Абгарян рассказал, что целью видео было помочь людям разгрузиться и посмотреть позитивно на происходящее
Россиянин Абгарян рассказал, что целью видео было помочь людям разгрузиться и посмотреть позитивно на происходящее
Скриншот: У ГЕОРГА / YouTube

Житель Саратова (Россия) Геворг Абгарян в шутливом кулинарном ролике приготовил "лучшее средство против коронавируса". Видео опубликовано 17 марта на его личном YouTube-канале.

В ролике он готовит овощи и мясо, а вместо маски мужчина использует лаваш. 

В комментарии телеканалу "Саратов 24" автор ролика рассказал, что идея снять видео к нему пришла на фоне всеобщей истерии, связанной с распространением инфекционного заболевания. 

По его словам, люди немного впали в панику и забыли о том, что иногда нужно улыбаться, шутить и к страшным вещам подходить с юмором. Абгарян надеется, что его ролик поможет людям разгрузиться и посмотреть позитивно на происходящее.

Кроме того, Геворг рассказал о том, как сам защищается от коронавируса. Еду он готовит в перчатках, регулярно дезинфицирует помещения, а также использует антисептики и часто моет руки. Автор ролика уверен, что позитивное настроение поможет справиться с любой болезнью, а расстроенные и паникующие люди легко могут стать жертвой вируса, цитирует его слова "Саратов 24".

ВИДЕО
Видео: У ГЕОРГА / YouTube

Как пишет "Медуза", по состоянию на 18 марта в РФ подтверждено 147 случаев заболевания коронавирусом. Из них девять человек вылечились, никто не умер.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

Теги: Россия, Саратов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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