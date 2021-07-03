"Лучшая летняя закуска". Хименес-Браво поделился рецептом софрито

"Софрито – это лучшая летняя закуска испанской и португальской кухни. Обычно это ароматные ингредиенты, нарезанные мелкими кусочками, обжаренные или тушеные в растительном масле. Мой рецепт софрито хорошо подойдет к вашему любимому сыру, рыбе или утке", – отметил он.

Для приготовления софрито нужно:

Лук красный 50 гр.

Фенхель 70 гр.

Клубника 300 гр.

Черный перец 7 гр.

Оливковое масло 70 гр.

Моцарелла 125 гр.

Сливки 30% 35гр.

Сливки нужно нагреть до 60 градусов, добавить нарезанную соломкой моцареллу и оставить на час. Красный лук и фенхель нарезать мелкими кубиками и обжарить в большом количестве оливкового масла. Добавить семена подсолнечника.

Когда овощи поджарилось, нужно добавить мятую руками клубнику, соль и черный перец. Все это протушить пять минут на среднем огне.

Полученную массу выливаем на тарелку, сверху добавляем моцареллу со сливками, добавляем соль и перец, украшаем зеленью фенхеля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)