"Выглядите бомбезно", "Красотулечка!". Эктор Хименес-Браво надел вышиванку. Фото

Фотосессия кулинарного эксперта в национальной украинской одежде набрала больше 11 тыс. лайков меньше чем за сутки Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Три фотографии в необычной светлой вышиванке 49-летний ведущий выложил на своей странице в Instagram. "Поздравляю с Днем Конституции, Украина!" – написал он на украинском.

Меньше чем за сутки фотосессия кулинарного эксперта в национальной украинской одежде набрала больше 11 тыс. лайков. Подписчики (а их у него 1 млн) оставили восторженные комментарии под постом Хименеса-Браво, в которых отмечали, что ему "очень идет вышиванка".

"Выглядите бомбезно", – написала shliakalla.

"Настоящий козак!" – отметила nebeshukaleksandra.

"Какой же красотулечка! Вы только посмотрите! Настоящий украинец!" – уверена aliona_.

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