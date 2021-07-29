  Воздушные оладьи на кефире. Простой рецепт с фото и видео

Подавать оладьи можно со свежими ягодами или вареньем Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: кефир (подогретый до температуры 37 °С) – 250 мл, яйцо – 1 шт, сахар – 1 ст. л. с горкой, ванильный сахар – 1/3 ч. л. или 0,5 ч. л. ванильного экстракта, щепотка соли, сода – 1/3 ч. л., мука – 230 г, растительное масло для жарки.

Фото: depositphotos.com

В миску нужно разбить яйцо, добавить сахар, ванильный сахар или экстракт, затем влить кефир. Все перемешать. В несколько приемов добавить просеянную муку и хорошо перемешать тесто.

Фото: depositphotos.com

Добавить в тесто 1/3 ч. л. соды и тщательно перемешать. Готовому тесту дать постоять 15 минут, чтобы оладьи были еще пышнее.

Фото: depositphotos.com

В сковороде хорошо разогреть растительное масло. Выложить ложкой тесто на горячую сковороду. Важно, чтобы масло было хорошо разогретым. Жарить оладьи на среднем огне с обеих сторон. Время жарки – примерно одна минута.

Оладьи можно подавать со сметаной, вареньем, медом, свежими ягодами, сгущенным молоком.

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