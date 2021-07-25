Ярославский поделился рецептом ленивых вареников

Ингредиенты:
Творог отжать от лишней влаги. Можно отжать руками через марлю или же оставить на ночь в холодильнике – сыворотка сама выйдет в емкость. Далее смешиваем творог с яйцом и сахаром, добавляем муку, замешиваем тесто.
Разделяем тесто на кусочки и формируем шарики или овальные изделия. Варим в подсоленной воде – кидаем сразу в кипящую воду, ждем когда вареники поднимутся и можно их так проварить еще минуту.
Отдельно в сковороду наливаем сливки, бросаем белый шоколад, доводим до кипение и добавляем горячие вареники – но делаем это шумовкой, чтобы не было избыточной влаги.
Минуту варим в соусе, чтобы все загустело. Добавляем ягоды, перемешиваем и выкладываем в тарелки. Можно еще украсить ягодами и измельченными орехами.
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Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.
После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.
С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.