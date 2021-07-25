Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2021
 
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Ярославский поделился рецептом ленивых вареников

Вареники можно украсить ягодами и измельченными орехами
Вареники можно украсить ягодами и измельченными орехами
Фото: yaroslavskyi_vova / Instagram

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский 25 июля в Instagram рассказал, как приготовить ленивые вареники.

Ингредиенты:

  • 400 г творога;
  • 85 г муки;
  • одно маленькое яйцо (или большой желток);
  • 40 г сахара;
  • 70–80 г белого шоколада;
  • 100–110 г сливок 20%;
  • 120–150 г свежие ягоды;
  • 30 г жареные орехи.

Творог отжать от лишней влаги. Можно отжать руками через марлю или же оставить на ночь в холодильнике – сыворотка сама выйдет в емкость. Далее смешиваем творог с яйцом и сахаром, добавляем муку, замешиваем тесто.

Разделяем тесто на кусочки и формируем шарики или овальные изделия. Варим в подсоленной воде – кидаем сразу в кипящую воду, ждем когда вареники поднимутся и можно их так проварить еще минуту.

Отдельно в сковороду наливаем сливки, бросаем белый шоколад, доводим до кипение и добавляем горячие вареники – но делаем это шумовкой, чтобы не было избыточной влаги.

Минуту варим в соусе, чтобы все загустело. Добавляем ягоды, перемешиваем и выкладываем в тарелки. Можно еще украсить ягодами и измельченными орехами.

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Теги: вареники, рецепт, Владимир Ярославский
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