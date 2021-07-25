Ярославский поделился рецептом ленивых вареников

Ингредиенты:

400 г творога;

85 г муки;

одно маленькое яйцо (или большой желток);

40 г сахара;

70–80 г белого шоколада;

100–110 г сливок 20%;

120–150 г свежие ягоды;

30 г жареные орехи.

Творог отжать от лишней влаги. Можно отжать руками через марлю или же оставить на ночь в холодильнике – сыворотка сама выйдет в емкость. Далее смешиваем творог с яйцом и сахаром, добавляем муку, замешиваем тесто.

Разделяем тесто на кусочки и формируем шарики или овальные изделия. Варим в подсоленной воде – кидаем сразу в кипящую воду, ждем когда вареники поднимутся и можно их так проварить еще минуту.

Отдельно в сковороду наливаем сливки, бросаем белый шоколад, доводим до кипение и добавляем горячие вареники – но делаем это шумовкой, чтобы не было избыточной влаги.

Минуту варим в соусе, чтобы все загустело. Добавляем ягоды, перемешиваем и выкладываем в тарелки. Можно еще украсить ягодами и измельченными орехами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)