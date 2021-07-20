"Несказанно вкусный фаршированный картофель". Простой рецепт от Хименеса-Браво

"Это блюдо удовлетворит вкусы даже самых требовательных гурманов", – уверяет Хименес-Браво Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Эксперт подчеркнул, что это предельно простой рецепт, для которого понадобятся следующие ингредиенты:

Картофель – 5 шт. одного размера;

Помидор без шкурки, нарезанный кубиком – 60 гр.;

Зеленый лук – 40 гр.;

Горчица – 10 гр.;

Чеснок – 1 головка;

Бекон – слайсы 400 гр.;

Сыр "Гауда" или "Моцарелла – 50 гр.;

Сливки жирные – 50 гр.;

Сыр пармезан – 20 гр.

1. Картофель нужно тщательно помыть и запечь в фольге при 190 градусах примерно 40 минут.

2. Головку чеснока тоже надо запечь на 5 минут при 190.

3. Печеный картофель разрезать пополам и чайной ложкой аккуратно вынуть мякоть из обеих половинок. К мякоти картофеля добавить печеный чеснок, томаты, зеленый лук, сыр "Гауда", сливки, горчицу, соль и черный перец.

4. Мякоть закладываем обратно в половинки картофеля и оборачиваем каждую половинку беконом. Сверху посыпаем пармезаном и опять ставим в духовку на 180 градусов на 7 минут.

"Это не просто гарнир, это по-настоящему самостоятельное блюдо, которое не только насытит, но и удовлетворит вкусы даже самых требовательных гурманов", – заверил Хименес-Браво.