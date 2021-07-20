"Несказанно вкусный фаршированный картофель". Простой рецепт от Хименеса-Браво

Эксперт подчеркнул, что это предельно простой рецепт, для которого понадобятся следующие ингредиенты:
1. Картофель нужно тщательно помыть и запечь в фольге при 190 градусах примерно 40 минут.
2. Головку чеснока тоже надо запечь на 5 минут при 190.
3. Печеный картофель разрезать пополам и чайной ложкой аккуратно вынуть мякоть из обеих половинок. К мякоти картофеля добавить печеный чеснок, томаты, зеленый лук, сыр "Гауда", сливки, горчицу, соль и черный перец.
4. Мякоть закладываем обратно в половинки картофеля и оборачиваем каждую половинку беконом. Сверху посыпаем пармезаном и опять ставим в духовку на 180 градусов на 7 минут.
"Это не просто гарнир, это по-настоящему самостоятельное блюдо, которое не только насытит, но и удовлетворит вкусы даже самых требовательных гурманов", – заверил Хименес-Браво.
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