Бульвар Шоубиз
 
24 июля, 2021
 
Новости

Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт

 
|
"Альфахорес" популярный десерт в Испании и странах Латинской Америки
"Альфахорес" – популярный десерт в Испании и странах Латинской Америки
Скриншот: Liza Glinskaya / YouTube

Победительница проекта "МастерШеф" на СТБ, кулинарный эксперт и блогер Елизавета Глинская поделилась со своими подписчиками в Instagram рецептом популярного испанского и латиноамериканского десерта – печенья "Альфахорес".

"Очень нежное, красивое и вкусное печенье, буквально тает во рту... Две половинки, а между ними – вареная сгущенка. Однозначно любовь. Чем-то напоминает наши орешки со сгущенкой, но готовится проще. Уверена, оно вам понравится", – написала Глинская.

Ингредиенты:

Тесто:

  • 120 граммов сливочного масла;
  • 120 граммов кукурузного крахмала;
  • 130 граммов муки;
  • 40 граммов желтка;
  • 50 граммов сахара;
  • 30 миллилитров молока;
  • щепотка соли;
  • шесть граммов разрыхлителя;
  • цедра одного апельсина.


Начинка:

  • 300 граммов вареного сгущенного молока;
  • 20–30 граммов кокосовой стружки.

Как готовить:

  1. Сливочное масло взбить, добавить в него цедру апельсина, желтки, сахар и горячее молоко, перемешать.
  2. Смешать кукурузный крахмал с разрыхлителем и солью. Добавить к основной смеси.
  3. Добавить муку и замесить тесто.
  4. Раскатать тесто между двумя листами пергамента в пласт толщиной четыре-пять миллиметров.
  5. Поместить тесто в холодильник на один час.
  6. Включить духовку и разогреть до 175 °C.
  7. Удалить пергамент из теста и воспользоваться формой для печенья диаметром пять сантиметров, чтобы выдавить печенье.
  8. Поставить в разогретую духовку на 10 минут.
  9. Остывшее печенье сложить попарно.
  10. Сбрызнуть одну половину сгущенкой, накрыть другой половиной.
  11. Бока печенья залить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.
ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: кулинария, десерт, рецепт, Елизавета Глинская, рецепты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
  Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
Экс-невеста Владимира Кличко возобновила отношения с бывшим парнем, который отсидел за ее избиение
Экс-невеста Владимира Кличко возобновила отношения с бывшим парнем, который отсидел за ее избиение
24 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
24 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"У-у-упс, она вновь это сделала". Фото Бритни Спирс с обнаженной грудью набрало больше 2,1 млн лайков
"У-у-упс, она вновь это сделала". Фото Бритни Спирс с обнаженной грудью набрало больше 2,1 млн лайков
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"Две половинки одного космоса", "Вы наш позитив". Беременная Осадчая и Горбунов растрогали сеть фото в обнимку
"Две половинки одного космоса", "Вы наш позитив". Беременная Осадчая и Горбунов растрогали сеть фото в обнимку
"На хрена так наряжаться?", "В Харькове такие стоят по $100". Пользователи раскритиковали новый образ Maruv
"На хрена так наряжаться?", "В Харькове такие стоят по $100". Пользователи раскритиковали новый образ Maruv
Ольга Сумская примерила семь ультрамодных "бабушкиных платочков" и пообещала "так ходить в жизни"
Ольга Сумская примерила семь ультрамодных "бабушкиных платочков" и пообещала "так ходить в жизни"
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Божественная богиня". Настя Каменских показала себя в платье с глубоким декольте и с высоким вырезом
"Божественная богиня". Настя Каменских показала себя в платье с глубоким декольте и с высоким вырезом
"Так бы и обнял!" Модель с 15-м размером груди потрясла соцсеть фото в красном бикини
"Так бы и обнял!" Модель с 15-м размером груди потрясла соцсеть фото в красном бикини
24 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
24 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Как ухаживать за домашней орхидеей
Как ухаживать за домашней орхидеей
"Могу позволить себе". Мейхер сделала заявление о своей карьере
"Могу позволить себе". Мейхер сделала заявление о своей карьере
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS