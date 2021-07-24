  Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт

"Альфахорес" – популярный десерт в Испании и странах Латинской Америки Скриншот: Liza Glinskaya / YouTube

"Очень нежное, красивое и вкусное печенье, буквально тает во рту... Две половинки, а между ними – вареная сгущенка. Однозначно любовь. Чем-то напоминает наши орешки со сгущенкой, но готовится проще. Уверена, оно вам понравится", – написала Глинская.

Ингредиенты:

Тесто:

120 граммов сливочного масла;

120 граммов кукурузного крахмала;

130 граммов муки;

40 граммов желтка;

50 граммов сахара;

30 миллилитров молока;

щепотка соли;

шесть граммов разрыхлителя;

цедра одного апельсина.



Начинка:

300 граммов вареного сгущенного молока;

20–30 граммов кокосовой стружки.

Как готовить:

Сливочное масло взбить, добавить в него цедру апельсина, желтки, сахар и горячее молоко, перемешать. Смешать кукурузный крахмал с разрыхлителем и солью. Добавить к основной смеси. Добавить муку и замесить тесто. Раскатать тесто между двумя листами пергамента в пласт толщиной четыре-пять миллиметров. Поместить тесто в холодильник на один час. Включить духовку и разогреть до 175 °C. Удалить пергамент из теста и воспользоваться формой для печенья диаметром пять сантиметров, чтобы выдавить печенье. Поставить в разогретую духовку на 10 минут. Остывшее печенье сложить попарно. Сбрызнуть одну половину сгущенкой, накрыть другой половиной. Бока печенья залить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.

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Видео: Liza Glinskaya / YouTube