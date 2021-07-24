  Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт

"Очень нежное, красивое и вкусное печенье, буквально тает во рту... Две половинки, а между ними – вареная сгущенка. Однозначно любовь. Чем-то напоминает наши орешки со сгущенкой, но готовится проще. Уверена, оно вам понравится", – написала Глинская.
Ингредиенты:
Тесто:
- 120 граммов сливочного масла;
- 120 граммов кукурузного крахмала;
- 130 граммов муки;
- 40 граммов желтка;
- 50 граммов сахара;
- 30 миллилитров молока;
- щепотка соли;
- шесть граммов разрыхлителя;
- цедра одного апельсина.
Начинка:
- 300 граммов вареного сгущенного молока;
- 20–30 граммов кокосовой стружки.
Как готовить:
- Сливочное масло взбить, добавить в него цедру апельсина, желтки, сахар и горячее молоко, перемешать.
- Смешать кукурузный крахмал с разрыхлителем и солью. Добавить к основной смеси.
- Добавить муку и замесить тесто.
- Раскатать тесто между двумя листами пергамента в пласт толщиной четыре-пять миллиметров.
- Поместить тесто в холодильник на один час.
- Включить духовку и разогреть до 175 °C.
- Удалить пергамент из теста и воспользоваться формой для печенья диаметром пять сантиметров, чтобы выдавить печенье.
- Поставить в разогретую духовку на 10 минут.
- Остывшее печенье сложить попарно.
- Сбрызнуть одну половину сгущенкой, накрыть другой половиной.
- Бока печенья залить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.
ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.