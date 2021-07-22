  Три рецепта домашнего майонеза, дешевле и вкуснее магазинного. Секреты приготовления

Майонез – одна из самых популярных заправок ко многим блюдам, тем важнее чтобы он был безвредным и из хороших продуктов Фото: depositphotos.com

Домашний майонез классический

Ингредиенты:

250 мл растительного масла (можно смешать с оливковым в пропорции 1:1 или 2:1);

два яйца;

две ч. л. горчицы;

одна ст. л. лимонного сока.

0,5 ч. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

специи по вкусу.

Яйца взбить в высокой и не слишком широкой емкости, например в банке или посуде для блендера. Добавить горчицу, соль и сахар. Продолжайте взбивать, тонкой струйкой вливая масло. Когда смесь загустеет, добавить лимонный сок и взбить еще раз. Переложить в герметичную емкость и поставить в холодильник.

Домашний майонез "Провансаль"

Ингредиенты:

280 мл растительного масла (можно смешать с оливковым в пропорции 1:1 или 2:1);

одно яйцо;

одна ст. л. уксуса 9%;

0,5 ч. л. соли

одна ч. л. сахара;

горчица и специи по вкусу.

Тщательно взбить яйцо, масло, уксус, соль и сахар. Переложить в герметичную емкость и поставить в холодильник.

Домашний майонез на молоке и без яиц

Ингредиенты:

150 мл молока любой жирности, комнатной температуры;

300 мл растительного масла (можно смешать с оливковым в пропорции 1:1 или 2:1);

одна ч. л. неострой горчицы;

три ст. л. лимонного сока (или две ст. л. уксуса 6%);

одна ч. л. сахара;

0,5 ч. л. соли.

Молоко и масло взбить вместе. Добавить в смесь горчицу и соль. Взбивать смесь погружным блендером, пока она не начнет напоминать эмульсию. Добавить лимонный сок, взбить до загустения, добавить специи на свой вкус. Переложить в герметичную емкость и поставить в холодильник.

Секреты идеального майонеза

– Не стоит готовить майонез из продуктов, которые только что достали из холодильника, все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

– Майонез будет вкуснее, если приготовить его на смеси подсолнечного и оливкового масла в пропорциях 1:1 или 2:1. Слишком много оливкового масла придаст горьковатый вкус.

– Чем больше масла, тем более густой выходит майонез.

– Если майонез вышел чересчур густой, можно добавить пару столовых ложек теплой воды и еще раз взбить.

– Чтобы насытить майонез разнообразными вкусами, можно добавить в него те специи, которые вы любите.

– Домашний майонез можно хранить в плотно закрытой емкости от пяти до 10 дней.

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