  Три рецепта домашнего майонеза, дешевле и вкуснее магазинного. Секреты приготовления

Домашний майонез классический
Ингредиенты:
- 250 мл растительного масла (можно смешать с оливковым в пропорции 1:1 или 2:1);
- два яйца;
- две ч. л. горчицы;
- одна ст. л. лимонного сока.
- 0,5 ч. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- специи по вкусу.
- Яйца взбить в высокой и не слишком широкой емкости, например в банке или посуде для блендера.
- Добавить горчицу, соль и сахар.
- Продолжайте взбивать, тонкой струйкой вливая масло.
- Когда смесь загустеет, добавить лимонный сок и взбить еще раз.
- Переложить в герметичную емкость и поставить в холодильник.
Домашний майонез "Провансаль"
Ингредиенты:
- 280 мл растительного масла (можно смешать с оливковым в пропорции 1:1 или 2:1);
- одно яйцо;
- одна ст. л. уксуса 9%;
- 0,5 ч. л. соли
- одна ч. л. сахара;
- горчица и специи по вкусу.
- Тщательно взбить яйцо, масло, уксус, соль и сахар.
- Переложить в герметичную емкость и поставить в холодильник.
Домашний майонез на молоке и без яиц
Ингредиенты:
- 150 мл молока любой жирности, комнатной температуры;
- 300 мл растительного масла (можно смешать с оливковым в пропорции 1:1 или 2:1);
- одна ч. л. неострой горчицы;
- три ст. л. лимонного сока (или две ст. л. уксуса 6%);
- одна ч. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли.
- Молоко и масло взбить вместе.
- Добавить в смесь горчицу и соль.
- Взбивать смесь погружным блендером, пока она не начнет напоминать эмульсию.
- Добавить лимонный сок, взбить до загустения, добавить специи на свой вкус.
- Переложить в герметичную емкость и поставить в холодильник.
Секреты идеального майонеза
– Не стоит готовить майонез из продуктов, которые только что достали из холодильника, все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
– Майонез будет вкуснее, если приготовить его на смеси подсолнечного и оливкового масла в пропорциях 1:1 или 2:1. Слишком много оливкового масла придаст горьковатый вкус.
– Чем больше масла, тем более густой выходит майонез.
– Если майонез вышел чересчур густой, можно добавить пару столовых ложек теплой воды и еще раз взбить.
– Чтобы насытить майонез разнообразными вкусами, можно добавить в него те специи, которые вы любите.
– Домашний майонез можно хранить в плотно закрытой емкости от пяти до 10 дней.
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