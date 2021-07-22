Бульвар Шоубиз
 
22 июля, 2021
 
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Три рецепта домашнего майонеза, дешевле и вкуснее магазинного. Секреты приготовления

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Майонез одна из самых популярных заправок ко многим блюдам, тем важнее чтобы он был безвредным и из хороших продуктов
Майонез – одна из самых популярных заправок ко многим блюдам, тем важнее чтобы он был безвредным и из хороших продуктов
Фото: depositphotos.com

Издание "ГОРДОН" собрало три самых популярных и проверенных рецепта изготовления домашнего майонеза, который получается вкуснее, дешевле и намного полезнее магазинного.

Домашний майонез классический

Ингредиенты:

  • 250 мл растительного масла (можно смешать с оливковым в пропорции 1:1 или 2:1);
  • два яйца;
  • две ч. л. горчицы;
  • одна ст. л. лимонного сока.
  • 0,5 ч. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • специи по вкусу.
  1. Яйца взбить в высокой и не слишком широкой емкости, например в банке или посуде для блендера.
  2. Добавить горчицу, соль и сахар.
  3. Продолжайте взбивать, тонкой струйкой вливая масло.
  4. Когда смесь загустеет, добавить лимонный сок и взбить еще раз.
  5. Переложить в герметичную емкость и поставить в холодильник.

Домашний майонез "Провансаль"

Ингредиенты:

  • 280 мл растительного масла (можно смешать с оливковым в пропорции 1:1 или 2:1);
  • одно яйцо;
  • одна ст. л. уксуса 9%;
  • 0,5 ч. л. соли
  • одна ч. л. сахара;
  • горчица и специи по вкусу.
  1. Тщательно взбить яйцо, масло, уксус, соль и сахар.
  2. Переложить в герметичную емкость и поставить в холодильник.

Домашний майонез на молоке и без яиц

Ингредиенты:

  • 150 мл молока любой жирности, комнатной температуры;
  • 300 мл растительного масла (можно смешать с оливковым в пропорции 1:1 или 2:1);
  • одна ч. л. неострой горчицы;
  • три ст. л. лимонного сока (или две ст. л. уксуса 6%);
  • одна ч. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. соли.
  1. Молоко и масло взбить вместе.
  2. Добавить в смесь горчицу и соль.
  3. Взбивать смесь погружным блендером, пока она не начнет напоминать эмульсию.
  4. Добавить лимонный сок, взбить до загустения, добавить специи на свой вкус.
  5. Переложить в герметичную емкость и поставить в холодильник.

Секреты идеального майонеза

– Не стоит готовить майонез из продуктов, которые только что достали из холодильника, все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

– Майонез будет вкуснее, если приготовить его на смеси подсолнечного и оливкового масла в пропорциях 1:1 или 2:1. Слишком много оливкового масла придаст горьковатый вкус.

– Чем больше масла, тем более густой выходит майонез.

– Если майонез вышел чересчур густой, можно добавить пару столовых ложек теплой воды и еще раз взбить.

– Чтобы насытить майонез разнообразными вкусами, можно добавить в него те специи, которые вы любите.

– Домашний майонез можно хранить в плотно закрытой емкости от пяти до 10 дней.

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Видео: Кухня наизнанку / YouTube
Теги: кулинария, еда, рецепт, рецепты, салат, блюда, блюдо, майонез
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