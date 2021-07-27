Молочные коктейли. Лучшие рецепты

Классический ванильный

Этот коктейль является самым простым в приготовлении и может быть основой для множества вариаций. Для его приготовления в блендере нужно смешать 500 мл ванильного мороженого, 1/4 стакана молока, 1 ч. л. ванили и щепотку соли.

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Ягодный

В блендере необходимо смешать 500 мл клубничного мороженого, 1 стакан ягод на выбор. Это может быть малина, черника, ежевика, голубика, шелковица. Возможен микс этих ягод.

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Цитрусовый

Этот коктейль готовится на основе йогурта и молока. Для приготовления понадобится 500 мл. ванильного замороженного йогурта, 1/2 стакана молока, цедра и сок шести лаймов. Лаймы можно заменить лимонами.

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Шоколадный

Этот коктейль готовится на основе шоколадного мороженого (500 мл). К нему добавить 1/4 стакана сливок, 3 ст. л. шоколадного сиропа. По желанию в коктейль можно добавить банан. На две порции понадобятся два. Лучше перед приготовлением их охладить. В свою очередь, в шоколадно-банановый коктейль можно добавить ром (2 ст. л.).

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С оливковым маслом

В блендере нужно смешать 500 мл. ванильного мороженого, 1/4 ст. молока и 2 ст. л. оливкового масла. Добавить морскую соль. Этот же коктейль можно приготовить, заменив коровье молоко миндальным. Готовый напиток посыпать тертым миндальным орехом.