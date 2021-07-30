Фаршированный перец. Рецепт Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты: перец болгарский красный – 1 шт., перец болгарский желтый – 1 шт., перец болгарский зеленый – 1 шт., куриное филе – 300 г, томаты черри – 60 г, маслины – 40 г, лук красный – 30 г, орегано – 2 г, тимьян – 2 г, сыр моцарелла – 80 г, яйца – 3 шт., мука – 100 г, панировочные сухари – 150 г, томатный соус – 100 г, петрушка – 20 г, соль, перец по вкусу.

Перец нужно очистить и запанировать в муке, яйце и сухарях. Запечь в духовке при 180 градусах на протяжение 10 минут. Обжарить куриное филе. Добавить розмарин, тимьян, красный лук и жарить до готовности. Добавить томаты черри, порезанные пополам, маслины и томатный соус, приправить солью и перцем.

Поместить внутрь перцев фарш, сверху распределить сыр и запекать при 190 градусах 5 минут. Сверху посыпать измельченной свежей петрушкой.

"Приятного аппетита!" – пожелал эксперт.