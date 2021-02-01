Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2021
 
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"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования

Российская актриса Юлия Высоцкая заявила, что ее рецепт прост в приготовлении, а блюдо востребовано на каждом столе.

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Сельдь в маринаде нужно оставить минимум на сутки
Сельдь в маринаде нужно оставить минимум на сутки
Скриншот: Юлия Высоцкая / YouTube

Российская актриса Юлия Высоцкая рассказала в рубрике "Сладкоесоленое" на своем канале в YouTube, как приготовить сельдь пряного посола под горчичным соусом.

"Какая закуска является простой в приготовлении, но при этом очень вкусной и востребованной на каждом столе? Верно, это сельдь! Свой насыщенный вкус она приобретает благодаря правильному пряному посолу", – отметила она.

Для приготовления понадобятся сельдь – 1 штука, укроп свежий – 1,5 столовые ложки, нерафинированное подсолнечное масло – 2 столовые ложки, горчица баварская 1,5 столовые ложки, уксус яблочный – 1 столовая ложка, перец черный свежемолотый – 1 щепотка.

Для маринада необходимы сахар – 1,5 чайные ложки, лавровый лист – 2 штуки, ягоды можжевельника – 4 штуки, семена кориандра – 1 щепотка, перец душистый горошком – 3 штуки, перец черный горошком – 1,5 чайные ложки, соль морская – 2 столовые ложки.

Все составляющие маринада необходимо насыпать в воду, довести до кипения, через 4–5 минут кипения снять с плиты и остудить. 

"Нужно оставить рыбу под гнетом на сутки или даже чуть дольше. Именно тогда у вас получится идеальная домашняя сельдь!" – объяснила актриса.

ВИДЕО
Видео: Юлия Высоцкая / YouTube

Высоцкая рекомендует подавать сельдь под пикантным горчичным соусом. Она отметила, что именно так подают это блюдо скандинавы.

Для приготовления соуса в горчицу нужно добавить рубленый укроп, подсолнечное масло, уксус и молотый черный перец.

В качестве гарнира актриса посоветовала приготовить вареный картофель.

Теги: Юлия Высоцкая, рецепт, рецепты
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