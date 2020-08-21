"Твой день, а значит, мой". Высоцкая поздравила мужа с 83-летием

47-летняя российская актриса Юлия Высоцкая поделилась снимками со своим 83-летним супругом, режиссером Андреем Кончаловским.

Высоцкая и Кончаловский узаконили отношения в 1998 году Фото: juliavysotskayaofficial / Instagram

47-летняя актриса Юлия Высоцкая в Instagram поздравила с днем рождения своего мужа – 83-летнего российского режиссера Андрея Кончаловского с днем рождения.

"Просто оставлю здесь несколько фотографий. Все слова только лично, только наедине. Сегодня твой день, а значит, мой. Ура!" – написала она 20 августа.

Актриса сопроводила пост подборкой снимков с супругом.

Высоцкая и Кончаловский узаконили отношения в 1998 году и обвенчались в 2019-м.

У них двое детей: Мария (1999) и Петр (2003).

Мария Кончаловская впала в кому после аварии, которая произошла в 2013 году во Франции. Арендованный Mercedes, за рулем которого был Кончаловский, столкнулся с другим автомобилем. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ранее мама актрисы призналась, что трагедия с дочерью Машей сплотила супругов.