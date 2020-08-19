"Хороша, но зачем?". В Instagram обсуждают фото 47-летней Высоцкой в купальнике

Российская актриса Юлия Высоцкая засветила фигуру во время отдыха.

Высоцкая показала правильный, на ее взгляд, ракурс для фото Фото: juliavysotskayaofficial / Instagram

Российская актриса Юлия Высоцкая разместила в Instagram фото в раздельном купальнике.

"Как проверить женскую дружбу? Попросить подругу сделать фотку", – написала она и отметила, что снимок опубликован без применения фильтров. Также Высоцкая добавила хештег "правильный ракурс".

Подписчики прокомментировали фото.

"Хороша, но зачем?" – спросила izh_time_.

"Ну, чем женщина становится старше, тем чаще появляется желание обнажиться перед публикой", – ответила nataliaegorova353.

Высоцкой 16 августа 2020 года исполнилось 47 лет. Она замужем за режиссером Андреем Кончаловским, которому 20 августа 2020 года исполнится 83. Пара в 2016 году отметила 20-летие брака.