Как приготовить пирог с черникой. Советы эксперта

Для приготовления теста понадобятся:

500 г муки;

400 г сливочного масла;

100 г сахара;

10 г соли;

четыре желтка.

Для начинки понадобятся:

500 г черники;

10 г кукурузного крахмала;

15 г сахара.

Чтобы приготовить тесто, необходимо в муку добавить сахар, соль и кубики холодного сливочного масла, а затем растереть все ингредиенты руками или в комбайне до состояния крошки. После этого добавить в полученную смесь желтки и вымесить тесто до однородности.

На следующем этапе тесто надо разделить на две части и каждую раскатать в круг, предварительно поместив между листами пергамента – один круг нужно заморозить, а другой выложить на дно формы и поставить ее в холодильник.

После этого можно приготовить начинку. Для этого чернику нужно смешать с кукурузным крахмалом и сахаром, а затем пересыпать в форму с тестом. Сверху ягоды покрываются кругами, вырезанными из замороженного листа теста.

Выпекается пирог около 30 минут при температуре 175 °С.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)