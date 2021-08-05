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05 августа, 2021
 
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Как приготовить пирог с черникой. Советы эксперта

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Выпекается пирог с черникой около 30 минут при температуре 175 &deg;С
Выпекается пирог с черникой около 30 минут при температуре 175 °С
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 4 августа в Instagram поделился рецептом пирога с черникой.

Для приготовления теста понадобятся: 

  • 500 г муки; 
  • 400 г сливочного масла; 
  • 100 г сахара;
  • 10 г соли;
  • четыре желтка.

Для начинки понадобятся:

  • 500 г черники;
  • 10 г кукурузного крахмала; 
  • 15 г сахара.

Чтобы приготовить тесто, необходимо в муку добавить сахар, соль и кубики холодного сливочного масла, а затем растереть все ингредиенты руками или в комбайне до состояния крошки. После этого добавить в полученную смесь желтки и вымесить тесто до однородности. 

На следующем этапе тесто надо разделить на две части и каждую раскатать в круг, предварительно поместив между листами пергамента – один круг нужно заморозить, а другой выложить на дно формы и поставить ее в холодильник.

После этого можно приготовить начинку. Для этого чернику нужно смешать с кукурузным крахмалом и сахаром, а затем пересыпать в форму с тестом. Сверху ягоды покрываются кругами, вырезанными из замороженного листа теста. 

Выпекается пирог около 30 минут при температуре 175 °С.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф". Он возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Теги: Эктор Хименес-Браво, кулинария, десерт, рецепт
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