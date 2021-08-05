Как приготовить пирог с черникой. Советы эксперта

Для приготовления теста понадобятся:
Для начинки понадобятся:
Чтобы приготовить тесто, необходимо в муку добавить сахар, соль и кубики холодного сливочного масла, а затем растереть все ингредиенты руками или в комбайне до состояния крошки. После этого добавить в полученную смесь желтки и вымесить тесто до однородности.
На следующем этапе тесто надо разделить на две части и каждую раскатать в круг, предварительно поместив между листами пергамента – один круг нужно заморозить, а другой выложить на дно формы и поставить ее в холодильник.
После этого можно приготовить начинку. Для этого чернику нужно смешать с кукурузным крахмалом и сахаром, а затем пересыпать в форму с тестом. Сверху ягоды покрываются кругами, вырезанными из замороженного листа теста.
Выпекается пирог около 30 минут при температуре 175 °С.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф". Он возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.