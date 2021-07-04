"Изысканно и невероятно вкусно". Хименес-Браво поделился рецептом французских блинчиков с черешней

"Как насчет изысканного и невероятно вкусного воскресного завтрака? Приготовим креп-сюзет вместе?" – написал шеф-повар.

Для приготовления блинчиков необходимо:

шоколад 200 гр.

сливки 30% 150 гр.

коньяк 60 гр.

блины 4–5 шт.

черешни 100 гр. без косточки

вишневый сок 150 гр.

масло сливочное 40 гр.

цедра лимона 2 гр.

палка корицы 1 шт.

мед 40 гр.

Сливки разогреть до кипения, добавить шоколад, перемешать до однородной массы и добавить 10 грамм коньяка. Отправить в холодильник на час.

Блины сложить конвертиком и выложить на холодную сковороду, добавить сверху блинов все ингредиенты, кроме оставшегося коньяка. Поставить на средний огонь на две минуты, перевернуть блины, добавить коньяк и поджечь. Когда огонь погаснет, блины готовы.

Выкладываем теплые креп-сюзет и сверху на них ганаш из шоколада, украшаем мятой и черешней.

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