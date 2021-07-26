"А как же обещание вести страницу на украинском?" Хименес-Браво в Instagram перешел на русский язык

Хименес-Браво в феврале 2020 года заявил, что будет вести Instagram на украинском языке Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

В феврале 2020 года Хименес-Браво разместил в сети свой первый пост на украинском языке, заявив, что с этого момента будет размещать публикации только на нем. Кулинарный эксперт также отметил, что приступил к изучению украинского языка.

"С этого момента все мои посты будут на украинском языке", – написал тогда Хименес-Браво, однако 14 июля 2021 года на его странице снова появился рецепт на русском языке.

"Празднуем победу Италии и готовим лазанью вместе", – написал он.

"А как же обещание вести страницу на украинском?" – поинтересовались фолловеры. Хименес-Браво оставил вопрос без ответа.

"Спасибо, что на русском языке", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

После этого Хименес-Браво публикует в своем микроблоге все посты на русском. Последняя публикация на момент написания новости была размещена 25 июля.

"Какой тикток понравился больше всего?" – написал кулинарный эксперт, разместив несколько роликов, снятых для платформы TkTok.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)



