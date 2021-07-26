"А как же обещание вести страницу на украинском?" Хименес-Браво в Instagram перешел на русский язык

В феврале 2020 года Хименес-Браво разместил в сети свой первый пост на украинском языке, заявив, что с этого момента будет размещать публикации только на нем. Кулинарный эксперт также отметил, что приступил к изучению украинского языка.
"С этого момента все мои посты будут на украинском языке", – написал тогда Хименес-Браво, однако 14 июля 2021 года на его странице снова появился рецепт на русском языке.
"Празднуем победу Италии и готовим лазанью вместе", – написал он.
"А как же обещание вести страницу на украинском?" – поинтересовались фолловеры. Хименес-Браво оставил вопрос без ответа.
"Спасибо, что на русском языке", – прокомментировали публикацию пользователи сети.
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После этого Хименес-Браво публикует в своем микроблоге все посты на русском. Последняя публикация на момент написания новости была размещена 25 июля.
"Какой тикток понравился больше всего?" – написал кулинарный эксперт, разместив несколько роликов, снятых для платформы TkTok.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.
7 мая 2021 года стало известно, что Хименес-Браво получил украинский паспорт.