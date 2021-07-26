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26 июля, 2021
 
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"А как же обещание вести страницу на украинском?" Хименес-Браво в Instagram перешел на русский язык

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хименес-Браво в феврале 2020 года заявил, что будет вести Instagram на украинском языке
Хименес-Браво в феврале 2020 года заявил, что будет вести Instagram на украинском языке
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво уже в течение двух недель ведет свою страницу в Instagram на русском языке – на это обратили внимание его подписчики в комментариях к публикациям.

В феврале 2020 года Хименес-Браво разместил в сети свой первый пост на украинском языке, заявив, что с этого момента будет размещать публикации только на нем. Кулинарный эксперт также отметил, что приступил к изучению украинского языка.

"С этого момента все мои посты будут на украинском языке", – написал тогда Хименес-Браво, однако 14 июля 2021 года на его странице снова появился рецепт на русском языке.

"Празднуем победу Италии и готовим лазанью вместе", – написал он.

"А как же обещание вести страницу на украинском?" – поинтересовались фолловеры. Хименес-Браво оставил вопрос без ответа. 

"Спасибо, что на русском языке", – прокомментировали публикацию пользователи сети. 

После этого Хименес-Браво публикует в своем микроблоге все посты на русском. Последняя публикация на момент написания новости была размещена 25 июля.

"Какой тикток понравился больше всего?" – написал кулинарный эксперт, разместив несколько роликов, снятых для платформы TkTok.


Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

7 мая 2021 года стало известно, что Хименес-Браво получил украинский паспорт.

Теги: Украина, русский язык, Эктор Хименес-Браво
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