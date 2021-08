"Холодно, вкусно, просто". Эксперт рассказал, как приготовить фруктовый лед

"Вот взяли, приготовили фруктовый лед и лижете себе. Если вы такое не делаете, то меняйте концепцию жизни и делайте. Холодно, вкусно, просто – ну, типа, зачем еще что-то надо?" – написал он.

Для приготовления понадобятся 100 г малины, три банана, 250 г клубники. Фрукты измельчить в блендере. Перелить в бумажные стаканчики или формочки для замерзания. Воткнуть туда палочки, за которые потом можно будет держать лед. Оставить в морозилке на пять часов.

"Я таким никогда не занимался, потому что думал, что слишком взрослый и слишком шеф для этого. Но человек с блендером – страшный человек. Почувствовал себя ребенком, но это было приятное ощущение", – признался Клопотенко.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.