"Холодно, вкусно, просто". Эксперт рассказал, как приготовить фруктовый лед

"Вот взяли, приготовили фруктовый лед и лижете себе. Если вы такое не делаете, то меняйте концепцию жизни и делайте. Холодно, вкусно, просто – ну, типа, зачем еще что-то надо?" – написал он.

Для приготовления понадобятся 100 г малины, три банана, 250 г клубники. Фрукты измельчить в блендере. Перелить в бумажные стаканчики или формочки для замерзания. Воткнуть туда палочки, за которые потом можно будет держать лед. Оставить в морозилке на пять часов.

"Я таким никогда не занимался, потому что думал, что слишком взрослый и слишком шеф для этого. Но человек с блендером – страшный человек. Почувствовал себя ребенком, но это было приятное ощущение", – признался Клопотенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)