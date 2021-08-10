Как приготовить кабачковую икру. Советы эксперта

Для приготовления икры из кабачков нужна сковорода с высокими бортиками Фото: depositphotos.com

Для приготовления понадобится:

800 г кабачков;

250 г моркови;

150 г лука;

10 г чеснока;

50 г подсолнечного масла для жарки;

200 г томатов в собственном соку;

50 г сливочного масла;

соль и перец по вкусу.

Эксперт подчеркнул, что из этого количества продуктов получается 800 г икры. При этом вес продуктов указан без кожуры. Ярославский рекомендует тушить овощи на сковороде с высокими бортиками.

"Продукты нарезаем достаточно произвольно – я делаю тоненькими ломтиками морковь и кабачок, лук нарезаю соломкой, чеснок – пластинами. На сковороду наливаю растительное масло, бросаю морковь, обжариваю, добавляю лук, обжариваю. Добавляю кабачок и чеснок, стараюсь немного обжарить, помешивая, и добавляю помидоры. Даю хорошо протушиться на медленном огне, чтобы лишняя жидкость испарилась, а почти в самом конце добавляю соль и перец", – отметил кулинарный блогер.

В готовые овощи необходимо добавить сливочное масло и дать им остыть, а после измельчить блендером до однородного состояния.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)