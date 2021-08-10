Как приготовить кабачковую икру. Советы эксперта

Для приготовления понадобится:
Эксперт подчеркнул, что из этого количества продуктов получается 800 г икры. При этом вес продуктов указан без кожуры. Ярославский рекомендует тушить овощи на сковороде с высокими бортиками.
"Продукты нарезаем достаточно произвольно – я делаю тоненькими ломтиками морковь и кабачок, лук нарезаю соломкой, чеснок – пластинами. На сковороду наливаю растительное масло, бросаю морковь, обжариваю, добавляю лук, обжариваю. Добавляю кабачок и чеснок, стараюсь немного обжарить, помешивая, и добавляю помидоры. Даю хорошо протушиться на медленном огне, чтобы лишняя жидкость испарилась, а почти в самом конце добавляю соль и перец", – отметил кулинарный блогер.
В готовые овощи необходимо добавить сливочное масло и дать им остыть, а после измельчить блендером до однородного состояния.
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Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности "технолог питания", затем поступил в Полтавский кооперативный университет.
После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.
С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.