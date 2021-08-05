  Салат "Цезарь" традиционный. Рецепт

Процесс состоит из трех этапов – сперва подготавливаются основные ингредиенты для салата, затем готовятся соус и сухарики, а на финальной стадии все компоненты выкладываются на тарелку в определенной последовательности.

Для приготовления четырех-пяти порций салата понадобится:

500 г капусты;

200 г куриного филе;

6 шт. помидоров черри;

6 шт. вареных перепелиных яиц;

50 г сыра пармезан;

100 г бекона;

оливковое масло для жарки;

соль и черный перец по вкусу.

Куриное филе необходимо разрезать на кусочки, посолить, поперчить и обжарить на оливковом масле до золотистого цвета с двух сторон, а после выложить на бумагу. Остывшее поджаренное филе разрезается на мелкие продольные кусочки.

На следующем этапе нужно разрезать на две части перепелиные яйца и помидоры черри, а капусту нарезать крупными кусками. Для салата лучше выбирать сорт "Айсберг". После этого на сухой раскаленной сковородке предстоит с двух сторон обжарить бекон.

Для приготовления сухариков батон надо нарезать кубиками, посыпать кусочки прованскими травами, полить оливковым маслом и в течение 15 минут просушить на пергаментной бумаге в духовке, прогретой до 180 °С.

Для приготовления соуса необходимо два куриных яйца проварить в течение одной минуты в кипятке, а затем сразу переложить в холодную воду – они должны полностью остыть.

"В чашу блендера наливаем 4 ст. л. оливкового масла, добавляем яйца, 1 ч. л. острой горчицы, зубчик чеснока, 2 ст. л. бальзамического соуса и 50 г тертого сыра пармезан и взбиваем", – описала процесс приготовления соуса блогер.

Салат "Цезарь" выкладывается на тарелку порционно в следующей очередности – капуста, мясо, бекон, яйца, помидоры. Сверху салат посыпается тертым сыром пармезан и поливается соусом.

"Хоть один понятный салат "Цезарь", – прокомментировали видеорецепт пользователи сети.

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