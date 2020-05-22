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23 мая, 2020
 
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"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай

По словам телеведущей Опры Уинфри, никакой карантин не помешает урожаю созревать.

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Уинфри: Я получаю много радости от садоводства
Уинфри: Я получаю много радости от садоводства
Фото: oprah / Instagram

Американская телеведущая Опра Уинфри в мае вырастила капусту. Видео, на котором она запечатлена с урожаем в руках, Уинфри обнародовала в Instagram. 

"Карантин не остановил рост овощей. Я получаю много радости от садоводства. Кто-нибудь еще наслаждается этим?" – поинтересовалась Уинфри. 

"Капуста выглядит огромной", – заметили подписчики Уинфри. 

"Мы все хотим быть капустой в вашем огороде", – шутят пользователи социальной сети в комментариях к публикации телеведущей.

Уинфри родилась 29 января 1954 года в США. Она вела собственное шоу на протяжении 25 лет: с 1986-го по 2011 год.

Сейчас Уинфри владеет собственной киностудией, журналом The Oprah Magazine, интернет-ресурсом Oprah, радиосетью и именным кабельным телеканалом OWN: The Oprah Winfrey Network.

Теги: США, Опра Уинфри, телеведущая
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