"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай

По словам телеведущей Опры Уинфри, никакой карантин не помешает урожаю созревать.

Американская телеведущая Опра Уинфри в мае вырастила капусту. Видео, на котором она запечатлена с урожаем в руках, Уинфри обнародовала в Instagram.

"Карантин не остановил рост овощей. Я получаю много радости от садоводства. Кто-нибудь еще наслаждается этим?" – поинтересовалась Уинфри.

"Капуста выглядит огромной", – заметили подписчики Уинфри.

"Мы все хотим быть капустой в вашем огороде", – шутят пользователи социальной сети в комментариях к публикации телеведущей.

Уинфри родилась 29 января 1954 года в США. Она вела собственное шоу на протяжении 25 лет: с 1986-го по 2011 год.

Сейчас Уинфри владеет собственной киностудией, журналом The Oprah Magazine, интернет-ресурсом Oprah, радиосетью и именным кабельным телеканалом OWN: The Oprah Winfrey Network.