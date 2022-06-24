  "Кінцева". Рок-группа Detach в клипе на новую песню уничтожила Путина. Видео

В ролике Путин сгорает, оказавшись под прицелом оружия.

"Этот трек о конечной остановке каждого русского оккупанта, пришедшего на нашу землю с оружием в руках – о нашем поле, о нашем черноземе. В этом треке вся наша ярость, и мы хотим, чтобы вы тоже почувствовали ее. И пока в нашей стране идет война, мы будем орать о ней на весь мир. И мы хотим, чтобы вы тоже кричали о ней с нами, – написали музыканты. – Они хотели, чтобы мы лишились свободы, жизни и нации. И мы все еще здесь. И сколько бы беды на наш век ни выпало – нас так просто не сменишь, не истребишь. Слава Вооруженным силам Украины, которые дают п...зды этим извергам.

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