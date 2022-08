"Мисс Вселенная" разрешил матерям и замужним женщинам бороться за титул. Лишившаяся короны из-за материнства Дидусенко прокомментировала

Об этом на пресс-конференции в Лос-Анджелесе сообщила украинская модель Виктория Дидусенко, которая в 2018 году была лишена титула "Мисс Украина" после того, как стало известно, что она замужем и у нее есть сын, так как это нарушало правила конкурса. О своем выступлении на пресс-конференции она написала в Instagram.

После дисквалификации Дидусенко запустила инициативу Right To Be A Mother. По словам модели, при поддержке американского адвоката Глории Оллред она добилась, чтобы организаторы конкурса "Мисс Вселенная" изменили правила для потенциальных участниц.

"Я аплодирую конкурсу "Мисс Вселенная" за то, что он признал статус женщин и матерей в современном обществе. Это историческое решение, и мы ожидаем, что те же правила будут приняты и другими конкурсами для женщин и девушек во всем мире. Первый шаг сделан. Теперь будущее невозможно остановить", – заявила Дидусенко.

Организаторы "Мисс Вселенная" пока что не публиковали официальных заявлений об этом, но 18 августа в комментарии американскому каналу FOX6 News подтвердили, что правила действительно изменены таким образом.

