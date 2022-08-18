Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2022
 
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"Мисс Вселенная" разрешил матерям и замужним женщинам бороться за титул. Лишившаяся короны из-за материнства Дидусенко прокомментировала

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Дидусенко: Я аплодирую конкурсу "Мисс Вселенная" за то, что он признал статус женщин и матерей в современном обществе
Дидусенко: Я аплодирую конкурсу "Мисс Вселенная" за то, что он признал статус женщин и матерей в современном обществе
Фото: veronika_didusenko / Instagram

Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" впервые за 70 лет изменил правила – если ранее участие в конкурсе могли принимать только незамужние и бездетные девушки, то начиная с 2023 года участвовать в конкурсе могут беременные женщины, матери, а также замужние или разведенные женщины.

Об этом на пресс-конференции в Лос-Анджелесе сообщила украинская модель Виктория Дидусенко, которая в 2018 году была лишена титула "Мисс Украина" после того, как стало известно, что она замужем и у нее есть сын, так как это нарушало правила конкурса. О своем выступлении на пресс-конференции она написала в Instagram.

После дисквалификации Дидусенко запустила инициативу Right To Be A Mother. По словам модели, при поддержке американского адвоката Глории Оллред она добилась, чтобы организаторы конкурса "Мисс Вселенная" изменили правила для потенциальных участниц.

"Я аплодирую конкурсу "Мисс Вселенная" за то, что он признал статус женщин и матерей в современном обществе. Это историческое решение, и мы ожидаем, что те же правила будут приняты и другими конкурсами для женщин и девушек во всем мире. Первый шаг сделан. Теперь будущее невозможно остановить", – заявила Дидусенко.

Организаторы "Мисс Вселенная" пока что не публиковали официальных заявлений об этом, но 18 августа в комментарии американскому каналу FOX6 News подтвердили, что правила действительно изменены таким образом.

Контекст:

Дидусенко родилась 12 июля 1995 года в Киеве. Она окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

20 сентября 2018 года Дидусенко выиграла конкурс "Мисс Украина", ее конкурентками были еще 24 участницы. Она должна была представлять Украину на международном конкурсе "Мисс мира 2018" в Китае. Но спустя четыре дня после победы Дидусенко лишили титула, поскольку организаторы узнали, что девушка замужем и у нее есть сын.

Теги: конкурс, Мисс мира, Мисс Вселенная, женщины, дисквалификация, Мисс Украина, модель, Вероника Дидусенко
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