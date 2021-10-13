Лишенная титула "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко подала в суд на организаторов конкурса красоты

Вероника Дидусенко уверяет, что борется не столько за возвращение себе короны, сколько за права матерей Фото: veronika_didusenko / Instagram

Дидусенко напомнила, что ее лишили титула "Мисс Украина 2018" потому, что на момент победы она уже была замужем и родила ребенка, а это противоречит правилам конкурса. О своем замужестве и материнстве девушка организаторам не сообщала.

Сентябрь 2018 года. Дидусенко (в центре) выиграла конкурс красоты "Мисс Украина". Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

По словам Дидусенко, судебный иск – это не попытка вернуть себе корону, а желание "защитить права матерей".

"Мой иск не про корону победительницы конкурса красоты, он — о правах матерей. Мы хотим, чтобы четыре основных конкурса — "Мисс мира", "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" — отменили правила, дискриминирующие женщин по семейному статусу", — заявила модель.

Адвокат Дидусенко Юрий Некляев уверяет, что в договоре, который подписывала его клиентка, не было информации относительно брака и детей. Он считает дисквалификацию незаконной.

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