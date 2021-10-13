Лишенная титула "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко подала в суд на организаторов конкурса красоты

Дидусенко напомнила, что ее лишили титула "Мисс Украина 2018" потому, что на момент победы она уже была замужем и родила ребенка, а это противоречит правилам конкурса. О своем замужестве и материнстве девушка организаторам не сообщала.
По словам Дидусенко, судебный иск – это не попытка вернуть себе корону, а желание "защитить права матерей".
"Мой иск не про корону победительницы конкурса красоты, он — о правах матерей. Мы хотим, чтобы четыре основных конкурса — "Мисс мира", "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" — отменили правила, дискриминирующие женщин по семейному статусу", — заявила модель.
Адвокат Дидусенко Юрий Некляев уверяет, что в договоре, который подписывала его клиентка, не было информации относительно брака и детей. Он считает дисквалификацию незаконной.
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Дидусенко родилась 12 июля 1995 года в Киеве. Она окончила Киевский национальный университет имени Шевченко.
20 сентября 2018 года Дидусенко выиграла конкурс "Мисс Украина", ее конкурентками были еще 24 участницы. Она должна была представлять Украину на муждународном конкурсе "Мисс мира 2018" в Китае. Но спустя четыре дня после победы Дидусенко лишили титула, поскольку организаторы узнали, что девушка замужем и у нее есть четырехлетний сын.
Конкурс "Мисс Украина" проводится ежегодно, начиная с 1991 года.