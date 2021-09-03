1250 бриллиантов и 27 сапфиров. Организаторы конкурса "Мисс Украина" представили новую корону. Фото

Корона инкрустирована 1250 бриллиантами и 27 сапфирами. Дизайн короны разработал известный ювелир Джейкоб Арабо.
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Ранее корона выглядела вот так.
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Конкурс "Мисс Украина" проводится с 1990 года. Три победительницы конкурса ежегодно представляют страну на конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International.
Участие в конкурсе принимают представительницы всех украинских регионов, победившие на областных конкурсах.
дно из требований к участницам конкурса – они должны быть незамужними и бездетными. За нарушение этого правила в 2018 году была дисквалифицирована победительница конкурса, коренная киевлянка Вероника Дидусенко – она предоставила оргкомитету недостоверные данные о семейной положении и наличии детей.