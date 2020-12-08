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08 декабря, 2020
 
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Организаторы "Мисс Украина Вселенная" объявили имя победительницы. Видео

Организаторы "Мисс Украина Вселенная" в 2020 году из-за пандемии коронавируса отказались от традиционного проведения конкурса красоты, выбрав победительницу путем голосования.

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Киевлянка Ястремская получила корону и звание "Мисс Украина Вселенная"
Киевлянка Ястремская получила корону и звание "Мисс Украина Вселенная"
Фото: __lizaelza__ / Instagram

Обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная" в 2020 году стала киевлянка Елизавета Ястремская, которая в 2019 году получила титул "Вице-мисс Украина Вселенная 2019", сообщается на странице организаторов конкурса в Instagram.

Организаторы подчеркнули, что из-за пандемии отказались в этом году от проведения конкурса, выбрав победительницу путем голосования, участие в котором приняли председатель конкурса Анна Филимонова и члены оргкомитета.

Ястремская будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в первой половине 2021 года – проведение конкурса в 2020 году было отменено из-за пандемии.

Организаторы конкурса также опубликовали в сети запись вручения короны победительнице.

Ястремская родилась в Киеве в многодетной семье. Она окончила Киевский национальный экономический университет имени Гетьмана и школу телеведущих.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 8 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 832 758 человек, 436 564 пациента выздоровели, 13 928 умерли.

Теги: Мисс Украина Вселенная, Мисс Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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