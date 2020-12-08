Организаторы "Мисс Украина Вселенная" объявили имя победительницы. Видео

Организаторы "Мисс Украина Вселенная" в 2020 году из-за пандемии коронавируса отказались от традиционного проведения конкурса красоты, выбрав победительницу путем голосования.

Обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная" в 2020 году стала киевлянка Елизавета Ястремская, которая в 2019 году получила титул "Вице-мисс Украина Вселенная 2019", сообщается на странице организаторов конкурса в Instagram.

Организаторы подчеркнули, что из-за пандемии отказались в этом году от проведения конкурса, выбрав победительницу путем голосования, участие в котором приняли председатель конкурса Анна Филимонова и члены оргкомитета.

Ястремская будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в первой половине 2021 года – проведение конкурса в 2020 году было отменено из-за пандемии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МІС УКРАІ * НА ВСЕСВІТ (@missukraine_universe)

Организаторы конкурса также опубликовали в сети запись вручения короны победительнице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МІС УКРАІ * НА ВСЕСВІТ (@missukraine_universe)

Ястремская родилась в Киеве в многодетной семье. Она окончила Киевский национальный экономический университет имени Гетьмана и школу телеведущих.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 8 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 832 758 человек, 436 564 пациента выздоровели, 13 928 умерли.