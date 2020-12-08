Число выздоровевших от COVID-19 за сутки в Украине превысило число заболевших – Степанов

1319 заболевших COVID-19 за сутки были госпитализированы, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Выздоровело за сутки в Украине 12 860 пациентов с коронавирусом фото: EPA

В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 10 811 человек. Об этом в Facebook 8 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Выздоровело за сутки 12 860 человек, 195 заболевших умерли.

1319 за сутки были госпитализированы.

В течение суток провели 55 070 тестирований на коронавирус (30 718 методом ПЦР и 24 352 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 4,8 млн тестов.

Всего за время эпидемии в Украине подтверждено 832 758 случаев COVID-19, 436 564 выздоровели, 13 928 умерли.

Ситуация с распространением инфекции в регионах выглядит так:

Киев – 82 810 случаев;

Винницкая область – 18 824;

Волынская область – 26 475;

Днепропетровская область – 45 752;

Донецкая область – 26 235;

Житомирская область – 32 354;

Закарпатская область – 24 886;

Запорожская область – 37 885;

Ивано-Франковская область – 39 541;

Киевская область – 44 554;

Кировоградская область – 6418;

Луганская область – 7141;

Львовская область – 50 787;

Николаевская область – 21 798;

Одесская область – 52 853;

Полтавская область – 26 571;

Ровенская область – 34 088;

Сумская область – 33 904;

Тернопольская область – 29 977;

Харьковская область – 59 739;

Херсонская область – 12 493;

Хмельницкая область – 32 539;

Черкасская область – 27 913;

Черновицкая область – 35 622;

Черниговская область – 21 599.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 8 декабря, по данным американского университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у 67,6 млн человек, 1,5 млн заболевших умерли, 43,5 млн – выздоровели.