Число выздоровевших от COVID-19 за сутки в Украине превысило число заболевших – Степанов

В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 10 811 человек. Об этом в Facebook 8 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Выздоровело за сутки 12 860 человек, 195 заболевших умерли.
1319 за сутки были госпитализированы.
В течение суток провели 55 070 тестирований на коронавирус (30 718 методом ПЦР и 24 352 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 4,8 млн тестов.
Всего за время эпидемии в Украине подтверждено 832 758 случаев COVID-19, 436 564 выздоровели, 13 928 умерли.
Ситуация с распространением инфекции в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 8 декабря, по данным американского университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у 67,6 млн человек, 1,5 млн заболевших умерли, 43,5 млн – выздоровели.