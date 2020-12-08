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В мире коронавирус подтвержден у 67,5 млн человек

За время пандемии от коронавируса в мире умерло 1 млн 544 тыс. человек, выздоровело – 43 млн 476 тыс. пациентов, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

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Более 40 млн человек в мире выздоровели от коронавирусной инфекции
Более 40 млн человек в мире выздоровели от коронавирусной инфекции
Фото: EPA

В мире по состоянию на утро 8 декабря коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 67 млн 565 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

Умерло 1 млн 544 тыс. человек, выздоровело – 43 млн 476 тыс. пациентов.

Странами с наибольшим числом заразившихся являются:

  • США (14,9 млн заболевших, 283,7 тыс. умерших, 5,7 млн выздоровевших);
  • Индия (9,7 млн заболевших, 140,6 тыс. умерших, 9,1 млн выздоровевших);
  • Бразилия (6,6 млн заболевших; 177,3 тыс. умерших, 5,9 млн выздоровевших);
  • Россия (2 млн 467 тыс. заболевших, 43,1 тыс. умерших, 1,9 млн выздоровевших);
  • Франция (2,3 млн заболевших, 55,6 тыс. умерших, 175,9 тыс. выздоровевших).

Украина в списке занимает 17-е место.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Украина, Индия, Франция, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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