В мире коронавирус подтвержден у 67,5 млн человек

В мире по состоянию на утро 8 декабря коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 67 млн 565 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.
Умерло 1 млн 544 тыс. человек, выздоровело – 43 млн 476 тыс. пациентов.
Странами с наибольшим числом заразившихся являются:
Украина в списке занимает 17-е место.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.