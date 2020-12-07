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Трамп хочет запретить давать вакцину другим странам, пока не обеспечат США – СМИ

Президент США Дональд Трамп может подписать указ о приоритетности предоставления вакцины от COVID-19 жителям США. Близкие к его администрации источники прогнозируют, что за границу вакцину начну отправлять не раньше конца весны, сообщает Fox News.

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6 декабря Трамп заявлял, что на следующей неделе в США начнут вакцинировать население от COVID-19
6 декабря Трамп заявлял, что на следующей неделе в США начнут вакцинировать население от COVID-19
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп 8 декабря может подписать указ, который запретит продавать американскую вакцину за границу до того, как ею будут полностью обеспечены американцы, сообщает Fox News.

Высокопоставленные чиновники из Белого дома рассказали, что Трамп хочет объявить американцам о подходе "Америка прежде всего". Ожидается, что такое заявление он сделает во время завтрашнего брифинга в Белом доме.

Кроме того, источник, близкий к рабочей группе Белого дома по коронавирусу, сообщил Fox News, что разрешение на экстренное использование в США вакцины компаний Pfizer и BioNTech может быть получено уже в эту пятницу, 11 декабря.

"Первоочередной задачей является обеспечение распространения этих вакцин среди американцев до того, как мы начнем их поставки по всему миру для получения международного доступа", – сообщил источник.

По его словам, за границу вакцину начнут поставлять в конце весны – начале лета и после того, как в США вакцинирует всех, кто пожелает привиться.

6 декабря Трамп заявлял, что на следующей неделе в США начнут вакцинировать население от COVID-19.

В начале декабря консультативный комитет по практике иммунизации центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проголосовал за рекомендацию, чтобы медицинские работники и резиденты заведений длительного ухода в первую очередь получали любые вакцины против COVID-19.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины BNT162b2 американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, Дональд Трамп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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