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Великобритания первой в мире одобрила вакцину Pfizer и BioNTech, вакцинацию против COVID-19 готовы начать со следующей недели

Первые 800 тыс. доз вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, прибудут в Великобританию в ближайшие дни.

Великобритания ожидает первых поставок вакцины в ближайшие дни
Великобритания ожидает первых поставок вакцины в ближайшие дни
Фото: EPA

Великобритания первой в мире одобрила для широкого использования вакцину против коронавируса BNT162b2, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Об этом 2 декабря сообщает BBC.

В британском регулирующем органе – Агентстве по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения – заявили, что вацина будет доступна со следующей недели. Вакцинацию людей из групп риска, например, пожилих, могут начать "в считанные дни".

Великобритания уже заказала 40 миллионов доз вакцины, которыми можно привить 20 млн человек. Первые 800 тыс. доз прибудут в страну в ближайшие дни.

Исполнительный директор нацслужбы здравоохранения Саймон Стивенс заявил, что служба готовится к "самой крупномасштабной кампании вакцинации в истории страны".

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в Twitter заявил, что "помощь в пути".

"Агентство официально разрешило вакцину Pfizer / BioNTech от Covid-19. Нацслужба здравоохранения готова начать вакцинацию в начале следующей недели. Великобритания является первой страной в мире, имеющей клинически одобренную вакцину для поставок", – написал он.

Третья фаза исследования вакцины BNT162b2 началась 27 июля. В ней участвовал всего 43 661 человек. Участникам исследования вводили две дозы вакцины. Защита от инфицирования наступала на 28-й день после первой дозы. Среди принимавших участие в исследовании подтвердили 170 случаев заболевания COVID-19. Из них 162 были в группе, которой вводили плацебо, а восемь – в группе привитых BNT162b2.

Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19, созданной совместно с немецкой BioNTech. Компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer "очень многообещающей"

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний. Третью фазу испытаний завершили еще несколько компаний. Американская Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса в мире коронавирус подтвердили у 63,9 млн человек, 1 млн 481 тыс.заболевших умерло, 41 млн пациентов выздоровело.

Теги: Великобритания, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Мэтт Хэнкок
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