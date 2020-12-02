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В США определили тех, кто в первую очереь получит вакцину от COVID-19

Одними из первых в США планируют вакцинировать резидентов заведений длительного ухода – таких как дома престарелых. По данным медиков, на эту категорию приходится 40% всех смертей от COVID-19.

Американские медики считают, что вакцинироваться должен и персонал, обслуживающий дома престарелых и больницы
Американские медики считают, что вакцинироваться должен и персонал, обслуживающий дома престарелых и больницы
Фото: depositphotos.com

Консультативный комитет по практике иммунизации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проголосовал за рекомендацию, чтобы медицинские работники и резиденты заведений длительного ухода в первую очередь получали любые вакцины против COVID-19. Об этом сообщает CNN.

Таким образом американские чиновники поддержали включение обеих групп в так называемую фазу 1а плана распределения вакцины против коронавируса.

В центрах по контролю заболеваний объяснили, что под резидентами учреждений длительного ухода имеются в виду взрослые, которые живут в учреждениях, где предоставляют различные услуги, включая медицинский уход для тех, кто не может самостоятельно это сделать. Сюда, например, относятся дома престарелых.

На этих очень уязвимых людей приходится 40% смертей от коронавируса в США. На данный момент, как сообщила представитель CDC Сара Оливер, от COVID-19 умерли 100 тыс. резидентов учреждения длительного ухода (при общей смертности в 267 тыс. человек).

Члены комитета также согласились с тем, что было бы эффективно вакцинировать и персонал, работающий в домах престарелых и аналогичных учреждениях длительного ухода, и их резидентов одновременно.

Что касается вакцинации медиков, то в CDC подчеркнули, что в США более 240 тыс. медицинских работников были инфицированы коронавирусом, а 858 человек умерли.

По словам председателя комитета Хосе Ромеро, любой, кто работает в учреждении здравоохранения и может контактировать с больным COVID-19, должен быть вакцинирован. Сюда должны входить и люди, доставляющие еду, и те, кто убираются в палатах пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным CDC, в США инфицированы 13,4 млн человек, 267 тыс. из них умерли. Больше всего случаев болезни в штатах Калифорния (1,2 млн), Техас (1,16 млн), Флорида (973 тыс.) и Иллинойс (726 тыс.).

Теги: США, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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