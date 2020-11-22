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Американская компания Moderna раскрыла цену на свою вакцину от COVID-19

Стоимость одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции mRNA-1273 производства американской фармкомпании Moderna составит от 25 до 37 долларов для европейских стран, сказал генеральный директор компании Стефан Бансель.

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Moderna собирается произвести 20 млн доз вакцины до конца года
Moderna собирается произвести 20 млн доз вакцины до конца года
Фото: EPA

Генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель в интервью немецкой газете Welt am Sonntag раскрыл цену на готовящуюся вакцину от коронавирусной инфекции mRNA-1273.  

Стоимость одной дозы такой вакцины для европейских стран составит от 25 до 37 долларов в зависимости от объемов заказа. По словам Банселя, это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелой формы COVID-19. Он подчеркнул, что компания не заинтересована в извлечении максимальной прибыли от продаж вакцины.

До конца года Moderna произведет 20 млн доз вакцины, но для Европы будет доступна небольшая часть. При этом он указал, что компания собирается подписать контракт с Еврокомиссией о поставках вакцины в течение нескольких дней. Одним из пунктов переговоров сторон была плата за бронирование вакцины.

Бансель положительно оценил подачу заявки в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США конкурентами Moderna американской фармкомпании Pfizer и немецкой Biontech на использование их вакцины от коронавирусной инфекции BNT162b2 в экстренных случаях. По его словам, цель Moderna никогда не состояла в том, чтобы "первыми пересечь финишную черту", а чтобы выпустить на рынок хорошую вакцину.

Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5%.

Moderna сообщила об успешном завершении второй фазы клинических исследований в середине июля. В ней участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Третья, финальная, фаза испытаний mRNA-1273 стартовала 27 июля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 22 ноября COVID-19 заболело более 58 млн человек. Умерло от этой болезни 1,38 млн человек, а выздоровело 37,2 млн.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 48 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 164 компании.

Теги: Еврокомиссия, вакцинация, Европа, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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