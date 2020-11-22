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Эрдоган заявил, что турецкая вакцина от COVID-19 будет доступна всем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к участникам саммита "Большой двадцатки" сказал, что платформа этого саммита должна подготовить механизмы доступного и равноправного доступа к вакцине от COVID-19 во всем мире.

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Эрдоган сказал, что Турция оказывала безвозмездную помощь 15 странам-членам G20
Эрдоган сказал, что Турция оказывала безвозмездную помощь 15 странам-членам G20
Фото: EPA

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, произведенная в Турции, будет доступна всему миру. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам саммита "Большой двадцатки" (G20) по видеосвязи, пишет агентство Анадолу 21 ноября.

Турецкий лидер отметил, что в период пандемии мир и главным образом развитые страны не показали солидарность и взаимопомощь. Эрдоган напомнил, что до сегодняшнего дня Турция оказала безвозмездную помощь 15 странам-членам G20.  

Платформа G20 должна подготовить и задействовать механизмы, обеспечивающие доступный и равноправный доступ к вакцине для всех, подчеркнул глава Турции.

Эрдоган добавил, что Турция выступает за справедливый глобальный экономический рост и разделение богатств по основным принципам Всемирной торговой организации.

15-й ежегодный саммит G20, который открылся 21 ноября в онлайн-формате, проходит под лозунгом "Реализация возможностей XXI века для всех". Его главная тема – COVID-19 и противодействие последствиям пандемии.

Клинические испытания турецкой вакцины ERUCOV-VAC против COVID-19 проводят на базе Университета Эрджиес. Первую дозу вакцины уже ввели добровольцу. В Турции разрабатывают 13 потенциальных вакцин от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 22 ноября COVID-19  заболели более 58 млн человек. Умерли от этой болезни  1,38 млн человек, а выздоровели 37,2 млн.

За все время пандемии в Турции почти 441 тыс человек заразились коронавирусом. Умерло в стране 12,2 тыс пациентов, а выздоровели почти 371 тыс.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, инфекция, саммит G20, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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