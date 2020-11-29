ГОРДОН
 
 
МИР

AstraZeneca снова проверит свою вакцину от COVID-19. Анализ показал ошибку в дозировке

Вакцина AZD1222 совместного производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета показала максимальную эффективность при введении половины дозы. Компания решила проверить спорные данные.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Представитель AstraZeneca говорил об испытании вакцины по "высочайшим стандартам"
Представитель AstraZeneca говорил об испытании вакцины по "высочайшим стандартам"
Фото: ЕРА

Вакцина от коронавирусной инфекции AZD1222, созданная британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, пройдет дополнительные испытания. Об этом сообщил телеканал Euronews 27 ноября со ссылкой на решение компании.

Вакцина показала в среднем 70% эффективности на финальных испытаниях. В то же время максимальную эффективность в 90% вакцина показала при введении половины перед полной дозой. Две полные дозы показали 62% эффективности, писало агентство Bloomberg.

В AstraZeneca рассчитывают, что спорные данные об эффективности вакцины не повлияют на ее регистрацию, так как минимальная зафиксированная по результатам исследований эффективность в 62% соответствует пороговым значениям для одобрения.

Изначально все принимавшие участие в испытании должны были получить две дозы вакцины, цитирует Euronews вирусолога Криса Смита.

Некоторые пациенты получили первую дозу вполовину меньше, чем нужно. Когда разработчики изучили статистику, оказалось, что меньшая доза показала лучший результат. Если эта "счастливая случайность" подтвердится, а не окажется статистическим отклонением, это будет значить, что вакцина действует лучше, чем предполагалось, резюмировал Смит.

Глава американской программы вакцины под названием Operation Warp Speed заявил, что дозу AZD1222 с высоким уровнем эффективности тестировали на более молодых пациентах, а половину дозы ввели из-за количественной ошибки во флаконах.

Представитель AstraZeneca, которого цитирует Bloomberg, уверял, что испытания вакцины проводили по "высочайшим стандартам" и сейчас проводится дополнительный анализ эффективности.

В Оксфордском университете заявили, что когда исследователи заметили введение меньшей дозы, то договорились с регулирующими органами продолжить испытания по двум схемам дозирования. При этом они гарантировали эквивалентность всех партий.

Аналитик Bloomberg Сэм Фазели пояснил разницу в эффективности вакцины случайностью и разницей в демографических данных пациента выборки. В любом случае людям вводят вакцину, настоящая эффективность которой неизвестна, подытожил он.

Клинические испытания вакцины AZD1222 проводятся в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке, запланированы испытания и в других странах Европы и Азии. Компания рассчитывает привлечь до 60 тыс. добровольцев по всему миру.

В Бразилии скончался один из добровольцев, участников испытаний вакцины AZD1222. Клинические испытания этой вакцины прерывали из-за "необъяснимого" заболевания одного из волонтеров, который принимал в них участие. 12 сентября компания возобновила испытания вакцины. Предварительные контракты на поставку вакцины в случае успешных испытаний с AstraZeneca заключили Европейский союз и Австралия. Израиль уже сообщил о заключительной стадии переговоров с AstraZeneca о покупке ее вакцины.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 29 ноября коронавирусом заразилось более 62,3 тыс. человек. Умерло от COVID-19 более 1,45 млн, а выздоровело почти 40 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: вакцинация, исследование, Оксфорд, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
  Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
  Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
  "Сначала Альбина пришла ко мне работать". Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой
"Сначала Альбина пришла ко мне работать". Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS