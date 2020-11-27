ГОРДОН
 
 
МИР

Разработчики российской вакцины от коронавируса предложили AstraZeneca объединить их препараты

Исследователи из России заявили, что комбинирование препарата, разработанного Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией, с российским "Спутник V" может увеличить эффективность вакцин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Испытания вакцин проводят в десятках стран мира
Испытания вакцин проводят в десятках стран мира
Фото: EPA

Создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложили компании AstraZeneca скомбинировать их препараты. Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Twitter. 

Текущий режим приема полной дозы AstraZeneca показал эффективность 62%, сообщили разработчики российской вакцины.

"Если они будут проводить новое клиническое исследование, мы предлагаем скомбинировать укол AstraZeneca со "Спутником V" для увеличения эффективности. Комбинирование вакцин может оказаться важным при проведении ревакцинации", – говорится в сообщении.

В августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации "первой в мире вакцины от коронавируса" под названием "Спутник V".  На сайте вакцины указано, что она "может использоваться для вакцинации населения в России".  Разработчики утверждают, что второй промежуточный анализ данных клинических испытаний показал эффективность вакцины 91,4% на 28-й день после первой дозы, а через 42 дня после первой дозы эффективность превышает 95%.

Вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии показала среднюю эффективность 70%, сообщается на сайте компании.

В испытаниях с первой дозировкой (с концентрацией 2,741), когда добровольцу вводили половину дозы и примерно через месяц целую дозу, вакцина показала эффективность в 90%. Вторая дозировка (с концентрацией 8,895) показала эффективность в 62%. В этом случае испытуемым ввели две полные дозы с промежутком около одного месяца.

"Комбинированный анализ двух дозировок (с концентрацией 11,636) показал среднюю эффективность в 70% случаев", – рассказали в компании.

Клинические испытания вакцины проводятся в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке, запланированы испытания и в других странах Европы и Азии. Компания рассчитывает привлечь до 60 тыс. добровольцев по всему миру.

Теги: Россия, вакцинация, исследование, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинская ведущая рассказала, что 14 лет была жертвой домашнего насилия
Украинская ведущая рассказала, что 14 лет была жертвой домашнего насилия
Ризатдинова позировала в образе фитнес-инструктора из 80-х
Ризатдинова позировала в образе фитнес-инструктора из 80-х
Экс-участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как ему пудрят живот
Экс-участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как ему пудрят живот
  Никитин рассказал, почему в репертуаре "НеАнгелов" нет песен на украинском языке
  Никитин рассказал, почему в репертуаре "НеАнгелов" нет песен на украинском языке
Пользователи Twitter после смерти Марадоны выражают соболезнования в связи с "кончиной" Мадонны
Пользователи Twitter после смерти Марадоны выражают соболезнования в связи с "кончиной" Мадонны
"Просто вали все на собак". Уизерспун показала, как ела тайком торт
"Просто вали все на собак". Уизерспун показала, как ела тайком торт
  "Сначала Альбина пришла ко мне работать". Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой
  "Сначала Альбина пришла ко мне работать". Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой
"Магия сись". Приходько снялась топлес
"Магия сись". Приходько снялась топлес
Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика
Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика
Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны
Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны
"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva
"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах
"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Лолита: У меня сейчас охерительный период я могу заниматься сексом и не залетать
Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS