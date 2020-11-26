Врач-инфекционист: Вакцина от коронавируса не изменит общей картины, за год-два мы можем потерять очень много людей

Понимание того, что эпидемия коронавируса в Украине надолго, должна привести к системным решениям – что делать с медицинской системой, с зарплатами медиков, с кислородом, где искать врачей и как менять роль медсестер. Такое мнение выразила врач-инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН Катерина Булавинова.

Булавинова: Системная ошибка в том, что все думают – ну вот сейчас волшебный ветер подует, сдует это все и оно куда-то улетит. Не улетит Фото: pravda.com.ua

Когда в Украине появится вакцина от коронавируса, в первую очередь будут вакцинировать медработников и людей из группы риска. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" заявила врач-инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Катерина Булавинова.

"Надо понимать, что вакцины исходно зайдет не много. И вакцинировать будут в первую очередь медработников и группы риска. Это не остановит пандемию, хотя и позволит разгрузить больницы, защитит тех, кто должен спасать всех остальных. Но это не изменит общей картины и за год – два мы можем потерять очень много людей. Сегодня фокус должен быть на том, как мы будем спасать тех, кто заболел COVID-19, у кого кислородная зависимость, как решать проблему с дефицитом кислорода", – сказала она.

Булавинова высказала мнение, что пандемия коронавируса – "это точно надолго".

"Мне кажется системная ошибка в том, что все думают – ну вот сейчас волшебный ветер подует, сдует это все и оно куда-то улетит. Не улетит. Согласитесь, управленческие решения сильно меняются от того, считаете ли вы, что это надолго, или наоборот – поднапряглись, быстро сделали и все окей. Принятие того, что это надолго, должно привести к системным решениям. Что делать с медицинской системой, с зарплатами медиков, с кислородом, где искать докторов, как менять роль медсестер? Нужны системные управленческие решения", – подчеркнула Булавинова.

Она добавила, что у людей из-за пандемии должны измениться привычки.

"Как мы с друзьями будем встречаться, куда будем ездить, как вообще сделать, чтобы у нас была качественная жизнь, пока это все происходит, чтобы у нас не было отложенной жизни – ну вот оно закончится, и тогда все будет", – сказала врач.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 48 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины.