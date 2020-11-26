Кирилл Тимошенко: Подключение койко-мест к кислороду – проблема, которую мы пропустили. Нужно было этим заниматься в первую очередь

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман признал, что власти вовремя не занялись проблемой обеспечения кислородом койко-мест для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Я согласен, что это проблема, которую мы пропустили. Нужно было этим заниматься в первую очередь. Сейчас наверстываем упущенное. Думаю, у нас это получится", – сказал Тимошенко.

Он отметил, что в Офисе президента сейчас лично курирует этот вопрос.

"Я лично теперь занимаюсь вопросом кислорода. Объясню, почему. Не потому, что мне просто захотелось. Министерство здравоохранения, Кабинет Министров на закупку кислородных станций, кислородных концентраторов – всего, что связано с кислородом, – отправил субвенции в области. Этим фактически занимаются главы областных государственных администраций и местные власти. Поэтому [как куратор регионального направления в офисе] я вынужден заниматься тем, чтобы они быстрее все это делали", – сказал Тимошенко.

По его словам, ситуация с подключением коек к кислороду в ноябре существенно улучшилась.

"У нас каждый день прибавляется от 3 тыс. коек с кислородом. До этого показатели было до тысячи. То есть мы реально за ноябрь [улучшили ситуацию]. У нас есть задача, думаю, мы ее выполним, до 20 декабря обеспечить 80% коек кислородом. Сейчас этот показатель практически 50%, и мы его увеличиваем. Он не увеличивается так быстро, как нам хотелось бы, потому что мы койко-места добавляем. Увеличиваем койко-места, уменьшается процент [коек] с кислородом, потому что это одновременный процесс", – объяснил он.

Журналистка спросила, почему власти не занимались этим вопросом летом, когда ситуация с распространением коронавируса была более стабильная, и кто ответственен за провал.

"Это солидарная ответственность. Потому что Минздрав ответственен за борьбу с коронавирусом, но в связи с тем, что у нас идет децентрализация (а она предусматривает ответственность на местах), – [появляется] двоевластие. К чему в итоге это приводит? Нет ответственного, того, кто один отвечает за весь процесс. Именно в этом была вся проблема. Поэтому совместно с Минздравом начали все это соединять воедино. Я занимаюсь региональной политикой теперь, Минздрав централизовано отвечает за борьбу с коронавирусом, мы соединили все это воедино и начали пушить эту тему и быстро производить закупку и установку кислородных станций", – сказал Тимошенко.

Он отметил, что, когда вникнул в проблему, обнаружил много проблем – например, с тем, что контракты на установку кислородных станций в регионах были заключены только на следующий год.

"На самом деле много было проблем, когда мы туда закопались. Например, были контракты у многих областей на установку кислородных станций в феврале. А есть же понимание у любого здравомыслящего человека, что если нет кислородных станций в том количестве, которое нужно, то значит, нужно сейчас покупать концентраторы, заключать контракты на установку кислородных станций как можно быстрее, перевозить концентраторы в другие больницы, когда у тебя уже там установлена кислородная станция", – сказал Тимошенко.

Он допустил, что из-за этой проблемы могут быть сделаны кадровые перестановки.

"Я думаю, что будут сделаны выводы. Не могу назвать фамилии [ответственных], потому что не я принимаю эти решения по итогу. Это решение президента, Кабинета Министров и других структур, которые могут быть причастны к тому, что летом мы это не сделали", – ответил Тимошенко.

При этом он подчеркнул, что с подобной проблемой столкнулась не только Украина.

"Хочу отметить, что проблема с кислородом не только у нас. Давайте вспомним, что было весной с [аппаратами] ИВЛ, все страны бегали и искали их. Их не было не только в Украине. Их не было ни у кого в таком количестве, которое необходимо для борьбы с коронавирусом. Потом оказалось, что [аппараты] ИВЛ необходимы для малого процента населения. Почему мы понимаем, что такая же ситуация в мире? Потому что очередь на кислородные станции, которые не выпускаются в Украине, это импорт, такая же, как весной была на аппараты ИВЛ. Про какие-то поставки [можно договориться] на конец января, а так – февраль, март. Один в один ситуация. Это касается не только Украины. Все страны сейчас стоят в очереди за кислородными станциями", – сообщил представитель Офиса президента.

Интервью с Тимошенко выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, большинству пациентов (около 80%), больных COVID-19, не нужна госпитализация. Примерно у 15% пациентов развивается серьезная форма заболевания, при которой необходима кислородотерапия, а у 5% – крайне тяжелая форма, требующая лечения в отделениях интенсивной терапии. При COVID-19 возможны тяжелые осложнения, среди которых дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс‑синдром, сепсис, тромбоэмболия, поражения сердца, печени или почек.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса в мире, COVID-19 уже подтвердили у 60,4 млн человек, из них 1,4 млн умерли, а 38,8 млн выздоровели. При этом в ВОЗ допускают, что на самом деле коронавирусом в мире могло заразиться в 20 раз больше людей, чем было выявлено.

В Украине коронавирусом, по официальным данным, инфицировалось 677 189 человек, в том числе 15 331 – за последние сутки. 11 717 больных умерли, а 317 395 выздоровели.

По состоянию на начало этой недели в Украине было подготовлено 53 445 койко-мест для больных COVID-19, при этом в больницах находилось 27 792 пациента. К кислороду, по данным Минздрава, были подключены 25 996 коек, 12 168 из них были свободы. В ряде регионов, например, в Киеве, Черкасской и Харьковской областях, койко-мест с подведенным кислородом недостаточно, отмечали в ведомстве.