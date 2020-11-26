Число новых случаев COVID-19 снова превысило 15 тыс.

В последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Харьковской областях.

За сутки было проведено 76 911 тестирований Фото: depositphotos.com

На утро сегодняшнего дня в Украине выявили 15 331 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сутками ранее в Украине COVID-19 подтвердили у 13 882 человек.

Среди вновь выявленных заболевших 659 детей и 606 медработников.

За указанный период было госпитализировано 1955 человек, выздоровело 9617 человек, 225 случая закончилось летально. Проведено 76 911 тестирований, среди них 49 323 – методом полимеразной цепной реакции, 27 588 – методом ИФА.

За все время эпидемии в Украине заболели 677 189 человек, выздоровели 317 395 человек, умерли 11 717.

В последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

По регионам картина с распространением вируса такая:

Киев – 64 019;

Винницкая область – 16 370;

Волынская область – 22 906;

Днепропетровская область – 33 115;

Донецкая область – 21344;

Житомирская область – 27 926;

Закарпатская область – 22 425;

Запорожская область – 27 226;

Ивано-Франковская область – 34 045;

Киевская область – 34 241;

Кировоградская область – 4706;

Луганская область – 5925;

Львовская область – 43 611;

Николаевская область – 16 731;

Одесская область – 40 535;

Полтавская область – 20 204;

Ровенская область – 29 320;

Сумская область – 25 662;

Тернопольская область – 26 752;

Харьковская область – 53 433;

Херсонская область – 9345;

Хмельницкая область – 27 703;

Черкасская область – 20 668;

Черновицкая область – 32 492;

Черниговская область – 16 485.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.