Число новых случаев COVID-19 снова превысило 15 тыс.

На утро сегодняшнего дня в Украине выявили 15 331 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Сутками ранее в Украине COVID-19 подтвердили у 13 882 человек.
Среди вновь выявленных заболевших 659 детей и 606 медработников.
За указанный период было госпитализировано 1955 человек, выздоровело 9617 человек, 225 случая закончилось летально. Проведено 76 911 тестирований, среди них 49 323 – методом полимеразной цепной реакции, 27 588 – методом ИФА.
За все время эпидемии в Украине заболели 677 189 человек, выздоровели 317 395 человек, умерли 11 717.
В последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
По регионам картина с распространением вируса такая:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.