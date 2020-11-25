В Украине за сутки выявили почти 14 тыс. новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 25 ноября в Украине выявили 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Сутками ранее в Украине COVID-19 подтвердили у 12 287 человек.
Среди вновь выявленных заболевших 684 ребенка и 615 медработников.
За сутки было госпитализировано 1818 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, выздоровело 8420 человек. Проведено 75 396 тестирований, из них 45 438 методом полимеразной цепной реакции, 29 958 – методом ИФА.
За все время эпидемии в Украине заболели 661 858 человек, выздоровели 307 778 человек, 11 492 случая закончились летально.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни было зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях и Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.
По регионам ситуация с распространением COVID-19 такая: