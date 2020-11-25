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В Украине за сутки выявили почти 14 тыс. новых случаев COVID-19

За все время эпидемии коронавируса в Украине заболели 661 858 человек, выздоровели 307 778 человек, 11 492 случая закончились летально.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 было зарегистрировано в Днепропетровской области
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 было зарегистрировано в Днепропетровской области
Фото: depositphotos.com

По состоянию на утро 25 ноября в Украине выявили 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Сутками ранее в Украине COVID-19 подтвердили у 12 287 человек. 

Среди вновь выявленных заболевших 684 ребенка и 615 медработников.

За сутки было госпитализировано 1818 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, выздоровело 8420 человек. Проведено 75 396 тестирований, из них 45 438 методом полимеразной цепной реакции, 29 958 – методом ИФА.

За все время эпидемии в Украине заболели 661 858 человек, выздоровели 307 778 человек, 11 492 случая закончились летально. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни было зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях и Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

По регионам ситуация с распространением COVID-19 такая:

  • Киев – 62 620;
  • Винницкая область – 15 984;
  • Волынская область – 22 516;
  • Днепропетровская область – 31 861;
  • Донецкая область – 20 868;
  • Житомирская область – 27 368;
  • Закарпатская область – 22 150;
  • Запорожская область – 26 328;
  • Ивано-Франковская область – 33 409;
  • Киевская область – 33 262;
  • Кировоградская область – 4557;
  • Луганская область – 5793;
  • Львовская область – 42 874;
  • Николаевская область – 16 229;
  • Одесская область – 39 742;
  • Полтавская область – 19 679;
  • Ровенская область – 28 860;
  • Сумская область – 24 811;
  • Тернопольская область – 26 329;
  • Харьковская область – 52 538;
  • Херсонская область – 9141;
  • Хмельницкая область – 27 114;
  • Черкасская область – 19 826;
  • Черновицкая область – 32 067;
  • Черниговская область – 15 932.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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