В Украине за сутки выявили почти 14 тыс. новых случаев COVID-19

За все время эпидемии коронавируса в Украине заболели 661 858 человек, выздоровели 307 778 человек, 11 492 случая закончились летально.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 было зарегистрировано в Днепропетровской области Фото: depositphotos.com

По состоянию на утро 25 ноября в Украине выявили 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Сутками ранее в Украине COVID-19 подтвердили у 12 287 человек.

Среди вновь выявленных заболевших 684 ребенка и 615 медработников.

За сутки было госпитализировано 1818 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, выздоровело 8420 человек. Проведено 75 396 тестирований, из них 45 438 методом полимеразной цепной реакции, 29 958 – методом ИФА.

За все время эпидемии в Украине заболели 661 858 человек, выздоровели 307 778 человек, 11 492 случая закончились летально.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни было зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях и Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

По регионам ситуация с распространением COVID-19 такая:

Киев – 62 620;

Винницкая область – 15 984;

Волынская область – 22 516;

Днепропетровская область – 31 861;

Донецкая область – 20 868;

Житомирская область – 27 368;

Закарпатская область – 22 150;

Запорожская область – 26 328;

Ивано-Франковская область – 33 409;

Киевская область – 33 262;

Кировоградская область – 4557;

Луганская область – 5793;

Львовская область – 42 874;

Николаевская область – 16 229;

Одесская область – 39 742;

Полтавская область – 19 679;

Ровенская область – 28 860;

Сумская область – 24 811;

Тернопольская область – 26 329;

Харьковская область – 52 538;

Херсонская область – 9141;

Хмельницкая область – 27 114;

Черкасская область – 19 826;

Черновицкая область – 32 067;

Черниговская область – 15 932.