"COVID-скептиков становится меньше". Степанов заявил об ураганном росте заболеваемости коронавирусом

Единственный путь для снижения заболеваемости COVID-19 – выполнение противоэпидемических требований, подчеркнул министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: COVID-скептиков становится все меньше, потому что коронавирус подобрался к их семьям, их друзьям Фото: rbc.ua

Власти Украины пытаются остановить ураганный рост заболеваемости COVID-19. Об этом 21 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"COVID-скептиков становится все меньше, потому что коронавирус подобрался к их семьям, их друзьям. Думаю, что это все чувствуют. Поэтому для нас важно остановить ураганный рост [числа] заболевших. Понятно, что есть единственный путь для этого – выполнение противоэпидемических мероприятий", – отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине заразилось 612,66 тыс. человек, 10,8 тыс. из них скончались, 282,3 тыс. пациентов выздоровели. За прошлые сутки в стране коронавирусная инфекция была подтверждена у 14 580 человек, что является максимальным суточным приростом с начала эпидемии.