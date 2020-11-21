Шмыгаль: План по введению жесткого карантина действительно разрабатывается

Жесткий карантин в Украине будет введен только в том случае, если не сработает "карантин выходного дня", заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство Украины разрабатывает план по введению жесткого карантина. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается. Но! Это план Б, если не сработает "карантин выходного дня". Мы начали публичное обсуждение этого плана, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", – подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, возможные ограничения обсуждаются с мэрами городов, религиозными лидерами и бизнесом.

"Городским головам рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. Для каких мест скопления людей лучше применить ограничения. Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: никаких дат введения более жесткого карантина сейчас нет", – заявил премьер.

Он добавил, что "карантин выходного дня" остается "разумной альтернативой локдауну". "Прошедшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность сильнее всего с весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно, меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус. Поэтому в эти и следующие выходные будет действовать "карантин выходного дня". После этого мы сможем оценить его результат", – заключил Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине к 21 ноября заразилось 612,66 тыс. человек, 10,8 тыс. из них скончались, 282,3 тыс. пациентов выздоровели.

Жесткий карантин в связи с эпидемией COVID-19 в Украине действовал с марта по май. Тогда были запрещены все массовые мероприятия, остановлена работа общественного транспорта, заведений общественного питания и магазинов непродовольственных товаров.