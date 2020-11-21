ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шмыгаль: План по введению жесткого карантина действительно разрабатывается

Жесткий карантин в Украине будет введен только в том случае, если не сработает "карантин выходного дня", заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль: "Карантин выходного дня" остается разумной альтернативой локдауну
Шмыгаль: "Карантин выходного дня" остается разумной альтернативой локдауну
Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины разрабатывает план по введению жесткого карантина. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается. Но! Это план Б, если не сработает "карантин выходного дня". Мы начали публичное обсуждение этого плана, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", – подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, возможные ограничения обсуждаются с мэрами городов, религиозными лидерами и бизнесом.

"Городским головам рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. Для каких мест скопления людей лучше применить ограничения. Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: никаких дат введения более жесткого карантина сейчас нет", – заявил премьер.

Он добавил, что "карантин выходного дня" остается "разумной альтернативой локдауну". "Прошедшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность сильнее всего с весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно, меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус. Поэтому в эти и следующие выходные будет действовать "карантин выходного дня". После этого мы сможем оценить его результат", – заключил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/212053153695229

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине к 21 ноября заразилось 612,66 тыс. человек, 10,8 тыс. из них скончались, 282,3 тыс. пациентов выздоровели.

Жесткий карантин в связи с эпидемией COVID-19 в Украине действовал с марта по май. Тогда были запрещены все массовые мероприятия, остановлена работа общественного транспорта, заведений общественного питания и магазинов непродовольственных товаров.

Теги: Украина, эпидемия, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Сын Джигарханяна показал могилу отца
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS