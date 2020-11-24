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ПОЛИТИКА

Борьба с коронавирусом в Украине похожа на шоу – Смешко

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко считает, что "карантин выходного дня" окончательно убьет малый и средний бизнес.

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Смешко: Люди находятся в психологически стрессовом состоянии
Смешко: Люди находятся в психологически стрессовом состоянии
Фото: Політична партія "Сила і Честь" / Facebook

В Украине борьба с эпидемией коронавирусной инфекции похожа на шоу. Об этом бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил 20 ноября в эфире телеканала "Правда ТУТ".

"Сейчас борьба с коронавирусом – это больше шоу, которое в телевизоре подают как успех. "Карантин выходного дня" – это мера, которая, безусловно, может помочь частично ограничить контакты, но она не стоит этого, потому что окончательно убьет малый и средний бизнес, который фактически живет за счет выходных дней", – сказал он.

Экс-глава СБУ отметил, что в такой ситуации страны Запада ведут себя иначе.

"В Соединенных Штатах $2 трлн выделили на поддержку временно безработных, малого и среднего бизнеса, а у нас сейчас фактически идет его полное уничтожение за счет в том числе коронавируса", – отметил Смешко.

По словам политика, главным критерием защиты и поддержки от государства должна быть в первую очередь "забота о социальном уровне медицинских работников, которые должны иметь соответствующее обеспечение от государства и достойную заработную плату".

"Люди находятся в психологически стрессовом состоянии, ведь перед ними встает ряд насущных неотложных вопросов: "Чем обеспечить семью?", "Где взять средства на лечение в случае чего?". И здесь возникает другой вопрос. Согласно Конституции, государство обеспечило бесплатное лечение? Очень плохо, что ответственность переложили фактически только на Министерство здравоохранения, ведь это вопрос национальной безопасности", – считает экс-глава СБУ.

Смешко подчеркнул, что "министр здравоохранения бюджет сам себе не выбьет, ему Кабинет Министров должен предоставить".

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по итогам совещания с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сказал, что в правительстве "карантин выходного дня" посчитали определенной подготовкой к полному локдауну.

Ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Кроме Ивано-Франковска, против выступили ЛьвовДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов.

23 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что "карантин выходного дня" дает результаты.

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".

В Украине по состоянию на 24 ноября подтвердили 647 976 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 287 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 11 263 пациента с COVID-19, выздоровело 299 358 человек.

Теги: эпидемия, экономика, бизнес, Игорь Смешко, карантин, предприниматели, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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