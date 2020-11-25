Макрон анонсировал ослабление карантина во Франции

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, первый этап ослабления карантинных ограничений во Франции начнется с 28 ноября, второй – с 15 декабря и третий – с 20 января.

Правительство Франции с 28 ноября начнет ослаблять карантинные ограничения. Об этом 24 ноября сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, анонсировав трехэтапный план отмены ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Расшифровку заявления наводит LCI.

По словам президента, с 28 ноября смогут восстановить работу все предприятия. Занятия спортом будут разрешены на три часа в радиусе 20 км от дома. Будет разрешено проведение внеклассных мероприятий на свежем воздухе. Религиозные службы смогут проводить мероприятия с участием до 30 человек.

Если количество ежедневных заражений составляет около 5 тыс., а количество реанимационных мероприятий – от 2,5 тыс. до 3 тыс. человек, с 15 декабря введут ограничения с 21.00 до 7.00. За исключением вечера 24-го и 31 декабря. Кинотеатры, театры и музеи могут открыться. Внеклассные занятия в помещении снова будут разрешены, рассказал президент.

Макрон отметил, что в случае положительных тенденций с 20 января рестораны и спортивные залы снова смогут принимать посетителей. Возможно возобновление очных уроков.

Директор чрезвычайных программ Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявлял, что ослабление карантина в рождественские праздники может привести к резкому росту числа зараженных коронавирусом, а локдаун вызовет у людей уныние и спровоцирует протесты.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 ноября, коронавирусом в мире заразилось более 59,5 млн человек. Скончалось от COVID-19 почти 1,4 млн, а выздоровело 37,9 млн пациентов.