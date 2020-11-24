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ВОЗ предостерегла страны от локдауна и смягчения карантина на Рождество

Директор чрезвычайных программ Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан считает, что если в стране нет необходимой инфраструктуры, ослабление карантина в период рождественских праздников вызовет резкий рост количества зараженных коронавирусом. Локдаун же вызовет у людей уныние и подавленное состояние.

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Фото: ЕРА

Ослабление карантина в рождественские праздники может привести к резкому росту числа зараженных коронавирусом, а локдаун вызовет у людей уныние и спровоцирует протесты. Об этом пишет 24 ноября "Немецкая волна" со ссылкой на директора чрезвычайных программ Всемирной организации здравоохранения Майкла Райана.

Ослабление карантина приведет к резкому росту количества зараженных, если в стране нет необходимой инфраструктуры и власти не в состоянии отслеживать контакты заразившихся людей и изолировать их, отметил он.

По словам Райана, правительства стран должны понимать, что они могут лишь прогнозировать риски. Не существует научной формулы, по которой можно вычислить, сколько праздничных дней без карантинных мер не приведут к ухудшению ситуации, подчеркнул представитель ВОЗ.

Организация признала негативное влияние локдауна на Рождество. Если людям не дадут возможности встретиться, это вызовет уныние и подавленное состояние, что может привести к "усталости от карантина" и возможным протестам, добавил директор программы ВОЗ.

Страны Европы могут избежать локдауна, если 95% людей будут носить маскиЕсли страны региона не создадут необходимую инфраструктуру, им грозит третья волна вспышки коронавирусной инфекции в начале 2021 года, предупредили в ВОЗ.

Великобритания рассматривает вариант ослабления карантинных ограничений на Рождество. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 ноября, коронавирусом в мире заразилось более 59 млн человек. Скончалось от COVID-19 почти 1,4 млн, а выздоровело 37,9 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Рождество, праздники, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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