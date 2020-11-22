ВОЗ предупредила, что Европе угрожает третья волна вспышки COVID-19

Третья волна вспышки COVID-19 в Европе возможна в начале следующего года, поскольку коронавирус распространяется экспоненциальными темпами, заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения Давид Набарро.

Количество зараженных коронавирусом в Европе может увеличиться до восьми раз за неделю, считает Набарро Фото: EPA

В Европе возможна третья волна вспышки коронавирусной инфекции в начале 2021 года, если страны региона не создадут необходимую инфраструктуру. Об этом заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения Давид Набарро в интервью швейцарскому изданию Solothurner Zeitung 21 ноября.

"Они [европейцы] не смогли создать необходимую инфраструктуру в летние месяцы после того, как они взяли под контроль первую волну. Теперь у нас вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру, у нас будет третья волна в начале следующего года", – отметил Набарро.

Спецпредставитель ВОЗ подчеркнул, что коронавирус распространяется по Европе экспоненциальными темпами.

"Количество зараженных может увеличиваться до восьми раз за неделю, 40 раз за две недели, 300 раз за три недели и более 1000 раз за четыре недели", – сообщил он.

В этой связи Европе есть чему поучиться у азиатских стран, считает Набарро.

"Они соблюдают дистанцию, носят маски и сидят на самоизоляции, когда больны. Так происходит потому, что между властями и жителями [стран Восточной Азии] очень четкий диалог. Было сказано лишь одно: если мы хотим, чтобы наша экономика была сильной и наши свободы сохранялись, мы все должны придерживаться нескольких основных вещей", – пояснил спецпредставитель ВОЗ.

В мире по состоянию на 21 ноября от коронавирусной инфекции умерло 11 752 пациента, что является вторым показателем за все время пандемии COVID-19.