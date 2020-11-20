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ВОЗ призвала отказаться от использования ремдесивира у больных COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что нет доказательств улучшения выживаемости пациента с COVID-19 в результате использования препарата ремдесивир.

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Ремдесивир препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола
Ремдесивир – препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола
Фото: depositphotos.com

Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от использования ремдесивира для пациентов с коронавирусной болезнью, независимо от тяжести ее течения. Об этом сообщается на сайте организации.

В ВОЗ подчеркнули, что в настоящее время нет доказательств того, что ремдесивир "улучшает выживаемость" у таких пациентов.

Рекомендации были разработаны международной группой из 28 экспертов в области клинической помощи. Они составлялись на основании около 7 тыс. случаев.

"Данные свидетельствуют об отсутствии значимого влияния на смертность, потребности в ИВЛ, времени доклинического улучшения и других важных для пациента результатах", – отметили в ВОЗ.

Ремдесивир – препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола. В мае этого года власти США разрешили применять его для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. В июне аналогичное разрешение было выдано в ЕС.

В середине октября Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов по всему миру.

22 октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Veklury (ремдесивир) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Препарат стал первым и на данный момент единственным лекарственным средством, одобренным FDA для лечения COVID-19.

В Украине в ноябре ремдесивир начали распределять по больницам в областях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: ВОЗ, смертность, лечение, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус, ИВЛ, ремдесивир
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