В России за сутки подтвердили COVID-19 у рекордного числа граждан

От коронавирусной инфекции COVID-19 в России за последние сутки скончался 461 пациент, больше было только днем ранее, когда умерло 463 человека.

В РФ заявляют, что провели 596 тыс. тестов на коронавирус за последние сутки Фото: depositphotos.com (архив)

За сутки 19 ноября в России коронавирусную инфекцию подтвердили у 24 318 человек, сообщил правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, 18 ноября РФ пересекла отметку в 2 млн заразившихся и сейчас общее количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет 2 039 926.

Умер за последние сутки 461 пациент с COVID-19. Этот показатель тоже близкий к максимальному – больше было только накануне (463). Всего от коронавируса скончались 35 311 россиян.

Ведомство отчиталось в Telegram, что за последние сутки, по данным Роспортебнадзора, провели 596 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (всего с начала пандемии – 71,2 млн). Штаб не уточняет, какие методом тестируют россиян.

Население страны, по данным Росстата на конец 2019 года – 146,7 млн.