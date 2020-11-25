В Украине с 20 декабря могут ввести полный локдаун – СМИ

В Кабинете Министров Украины и Офисе президента рассматривают два варианта введения локдауна – после Нового года на три недели либо с 20 декабря, сообщили источники Общественного.

Кабинет Министров Украины и Офис президента рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19. Об этом 25 ноября сообщает Общественное, ссылаясь на информацию источников, близких к переговорам.

"Пока рассматривается два варианта в зависимости от того, какой будет статистика заболеваемости. В лайтовом варианте предложат локдаун после Нового года на три недели, как раз на время новогодних каникул", – говорится в сообщении.

Собеседник отметил, что в настоящее время процент заполняемости больниц колеблется по Украине в среднем в пределах 50%, но если он будет достигать 80%, система здравоохранения может не выдержать.

По информации источника, если количество новых случаев будет расти, локдаун могут ввести с 20 декабря, и тогда он захватит новогодние праздники.

"РБК-Украина" со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что конкретной даты введения новых ограничений пока нет.

По словам собеседника издания, дата введения жесткого карантина зависит исключительно от эпидемической ситуации в стране и темпов ее ухудшения.

"Может быть и 20-е, и 15-е, и 25 декабря", – отмечается в заявлении.

Кабинет Министров Украины решил ввести "карантин выходного дня" 11 ноября из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 492 пациента с COVID-19, выздоровело 307 778 человек.