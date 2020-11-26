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За сутки в мире коронавирусом заразилось более 630 тыс. человек

От коронавирусной болезни COVID-19 за время пандемии в мире скончалось уже 1 421 308 человек.

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Пандемия в мире продолжает распространяться
Пандемия в мире продолжает распространяться
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 26 ноября в мире коронавирусом заразилось 60 392 439 человек (+632 тыс. за сутки), об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1 421 308 человек (+11 тыс. за сутки), выздоровело 38 667 637.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 12 772 721, умерло 262 177 человек, излечилось 4 835 956.

В Индии, которая находится на втором месте, 9 266 705 заболевших, 135 223 умерших и 8 679 138 выздоровевших.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 6 166 606 человек инфицированы, 170 769 – умерли, выздоровело 5 534 010 человек.

На четвертом месте Франция с 2 221 874 заболевшими и 50 700 умершими, на пятом Россия – 2 144 229 человек инфицированы, 37 173 умерли.

В Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии и Мексике количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. В Германии, Перу и Польше – 900 тыс. человек. 

Украина находится на 17-м месте в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Польша, Франция, Великобритания, Колумбия, Испания, Италия, Перу, Бразилия, Мексика, Аргентина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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