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В Минздраве сообщили, сколько государство тратит на лечение одного пациента с COVID-19

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, стоимость лечения каждого пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зависит от тяжести его состояния.

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В Украине коронавирусной инфекцией переболели уже почти 308 тыс. человек
В Украине коронавирусной инфекцией переболели уже почти 308 тыс. человек
Фото: ЕРА (архив)

Государство передает больницам до 45 тыс. грн на лечение каждого пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью телеведущему Анатолию Анатоличу, видео беседы обнародовали на YouTube-канале журналиста 25 ноября. 

"То, что мы платим нашим больницам, – от 13 до 45 тыс. за лечение одного больного в зависимости от его состояния – или он в обычной палате находится, или в реанимации", – заявил он. 

Министр не уточнил, сколько платят сами пациенты, но добавил, что Минздрав фиксирует, когда "начинают абсолютно безосновательно писать какие-то списки людям, идти и покупать какие-то лекарственные средства".

"Это недопустимая вещь", – возмутился Степанов. 

Директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Татьяна Бойко рассказывала LIGA.net в октябре, что в перечень бесплатных услуг по лечению COVID-19 в стационаре входит: 

  • тестирование на COVID-19;
  • медпомощь, лабораторные и инструментальные исследования (в том числе КТ, рентген);
  • кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к аппарату ИВЛ или ЭКМО (насыщения крови кислородом) при необходимости;
  • медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости;
  • консультации врачей других специальностей;
  • питание и пребывание в стационаре.

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 492 пациента с COVID-19, выздоровело 307 778 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: лекарства, больница, лечение, Минздрав, Максим Степанов, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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